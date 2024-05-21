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На Украину надвигаются грозы и жара – синоптики назвали регионы, где ожидаются осадки

21 мая 2024 20:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в среду, 22 мая — прогноз от синоптиков
Люди отдыхают в парке. Фото иллюстрировано: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 22 мая, в Украине ожидается высокотемпературная погода, которая приведет к повышению пожарной опасности почти во всех регионах страны. Кроме того, в некоторых областях могут быть осадки с грозами.

Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре во вторник, 22 мая.

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Погода в Украине 22 мая

Средняя температура воздуха будет достигать +24...+26 °C. Однако в некоторых регионах этот показатель будет выше. К примеру, на востоке термометр может подняться до +25...+28 °C, а на юге, особенно в Николаевской области, ожидается даже до +29 °C.

В то же время в Закарпатье ожидается немного прохладнее, с температурой воздуха +21...+23°C.

Большинство территории Украины в течение дня останется без осадков, с переменной облачностью. Однако на западе и севере страны возможны грозы. Ожидаются дожди в Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Полтавской и Черновицкой области.

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Погода в Украине 22 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 22 мая

Прогноз погоды на 22 мая для Киевской области ожидается переменная облачность. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10...+15°C, а днем термометр покажет +23...+28°C. В столице, в Киеве, ночная температура будет примерно +12...+14 °C, а дневная — около +25 °C.

На Украину надвигаются грозы и жара – синоптики назвали регионы, где ожидаются осадки - фото 2
Погода в Киеве 22 мая. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине 22 мая

С 22 по 24 мая, кроме Крыма, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Херсонской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях 22 мая

С 21 по 24 мая ожидается продолжение снижения уровней воды с уменьшением слоя затопления пойм. Будут содержаться следующие явления:

  • На Десне: затопление территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (И уровень опасности желтый); в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).
  • На Верхнем Днепре (в пределах страны): нарушение транспортного сообщения ряда приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

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Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что до конца недели украинцев ожидает теплая погода. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.

Также мы писали, что из-за военного положения в Киеве в этом году отменили пляжный сезон. Такое решение связано с необходимостью избежать массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха.

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