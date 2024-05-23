Погода в Україні 24 травня від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: Вечірній Київ

В Україні у п'ятницю, 24 травня, прогнозують мінливу хмарність. Погода завтра місцями буде дощовою, подекуди можливі грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 24 травня

За даними синоптиків, ніч мине без опадів, а вдень на Правобережжі України місцями можливі короткочасні дощі й грози. Очікується переважно східний вітер, 7-12 м/с, а вдень в Криму та Приазов'ї подекуди пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °С, а вдень +21...+26 °С. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині очікується до +29 °С. Водночас на високогір'ї Карпат вночі буде +6...+11 °С, а вдень +17...+22 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

До 28 травня на Верхньому Дніпрі та Десні триватиме зниження рівнів води з подальшим зменшенням шару затоплення заплав та перевищення небезпечних відміток порушення транспортного сполучення з рядом прирічкових сіл у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Корюківському районах Чернігівської області. Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

Також внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне річище, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Оголошено третій рівень небезпеки — коричневий.

Гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 24 травня

Завтра у Київській області прогнозують мінливу хмарність. Переважно доба мине без опадів, однак вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ із грозою.

Очікується східний вітер, 7-12 м/с. А температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...16 °С, вдень — +21...+26 °С. У Києві вночі буде близько +14...+16 °С, а вдень — +24...+26 °С.

Нагадаємо, сьогодні народний синоптик Наталка Діденко попереджала українців про різку зміну погоди у Києві.

Раніше в Укргідрометцетрі повідомляли громадян про прихід спеки та грози у країну.