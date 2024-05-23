Погода в Украине 24 мая от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Вечірній Київ

В Украине в пятницу, 24 мая, прогнозируют переменную облачность. Погода завтра местами будет дождливая, кое-где возможны грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 24 мая

По данным синоптиков, ночь пройдет без осадков, а днем на Правобережье Украины местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ожидается преимущественно восточный ветер, 7-12 м/с, а днем в Крыму и Приазовье местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +11...+16 °С, а днем +21...+26 °С. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается до +29 °С. В то же время на высокогорье Карпат ночью будет +6...+11 °С, а днем +17...+22 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

До 28 мая на Верхнем Днепре и Десне будет продолжаться снижение уровней воды с последующим уменьшением слоя затопления пойм и превышением опасных отметок нарушения транспортного сообщения с рядом приречных сел в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области. Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Также в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Объявлен третий уровень опасности — коричневый.

Гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 24 мая

Завтра в Киевской области прогнозируют переменную облачность. Преимущественно сутки пройдут без осадков, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь с грозой.

Ожидается восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...16 °С, днем — +21...+26 °С. В Киеве ночью будет около +14...+16 °С, а днем — +24...+26 °С.

Напомним, сегодня народный синоптик Наталья Диденко предупреждала украинцев о резком изменении погоды в Киеве.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали гражданам о приходе жары и грозы в страну.