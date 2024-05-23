У Києві 23 травня очікується дощ з грозою

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві у четвер, 23 травня, різко зміниться погода. Мешканців міста попередили про зливу з грозою та сильний вітер.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Києві 23 травня

"Кияни! Сьогодні буде дощ із грозою, може, й злива линути і вітер шарпнути. Дивіться уважно, де ви припаркували автомобіль. Парасолю запасну візьміть, якщо з хати ще не виходили", — йдеться у повідомленні.

Діденко зауважила, що травневий дощ за лічені хвилини може перейти у серйозну зливу, однак й тривати довго не буде. Крім того, найбільша ймовірність гроз та злив буде протягом дня на заході, подекуди в центрі, на сході та півночі України. Водночас південні області негода омине.

Скриншот допису Діденко

Також про небезпечні метеорологічні явища попередила пресслужба КМВА.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 23 травня в столиці очікується гроза! І рівень небезпечності", — йдеться у дописі.

Киян закликали бути уважними та обережними й не лякатися звуків грому, а при оголошенні повітряної тривоги — негайно прямувати до укриття.

Скриншот допису КМВА

Раніше в Укргідрометцетрі попереджали українців про прихід спеки та грози у країну.

Також ми писали, що у Києві цьогоріч через воєнний стан скасували пляжний сезон.