У Києві 23 травня очікується дощ з грозою

У Києві різко зміниться погода — Діденко попередила про дощ з грозою
У Києві у четвер, 23 травня, різко зміниться погода. Мешканців міста попередили про зливу з грозою та сильний вітер.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Києві 23 травня
"Кияни! Сьогодні буде дощ із грозою, може, й злива линути і вітер шарпнути. Дивіться уважно, де ви припаркували автомобіль. Парасолю запасну візьміть, якщо з хати ще не виходили", — йдеться у повідомленні.
Діденко зауважила, що травневий дощ за лічені хвилини може перейти у серйозну зливу, однак й тривати довго не буде. Крім того, найбільша ймовірність гроз та злив буде протягом дня на заході, подекуди в центрі, на сході та півночі України. Водночас південні області негода омине.
Також про небезпечні метеорологічні явища попередила пресслужба КМВА.
"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 23 травня в столиці очікується гроза! І рівень небезпечності", — йдеться у дописі.
Киян закликали бути уважними та обережними й не лякатися звуків грому, а при оголошенні повітряної тривоги — негайно прямувати до укриття.
Раніше в Укргідрометцетрі попереджали українців про прихід спеки та грози у країну.
Також ми писали, що у Києві цьогоріч через воєнний стан скасували пляжний сезон.
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