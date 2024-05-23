В Киеве 23 мая ожидается дождь с грозой

Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве в четверг, 23 мая, резко изменится погода. Жителей города предупредили о ливне с грозой и сильном ветре.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Киеве 23 мая

"Киевляне! Сегодня будет дождь с грозой, может, и ливень хлынуть и ветер дернуть. Смотрите внимательно, где вы припарковали автомобиль. Зонтик запасный возьмите, если из дома еще не выходили", — говорится в сообщении.

Диденко отметила, что майский дождь в считанные минуты может перейти в серьезный ливень, однако и продолжаться долго не будет. Кроме того, наибольшая вероятность гроз и ливней будет в течение дня на западе, местами в центре, на востоке и севере Украины. В то же время южные области непогода минует.

Скриншот поста Диденко

Также об опасных метеорологических явлениях предупредила пресс-служба КГВА.

"В ближайшее время, с содержанием до конца суток 23 мая в столице ожидается гроза! И уровень опасности", — говорится в сообщении.

Киевлян призывали быть внимательными и осторожными и не пугаться звуков грома, а при объявлении воздушной тревоги немедленно направляться к укрытию.

Скриншот поста КГВА

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали украинцев о приходе жары и грозы в страну.

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