В Киеве 23 мая ожидается дождь с грозой

В Киеве резко изменится погода — Диденко предупредила о дожде с грозой
В Киеве в четверг, 23 мая, резко изменится погода. Жителей города предупредили о ливне с грозой и сильном ветре.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Киеве 23 мая
"Киевляне! Сегодня будет дождь с грозой, может, и ливень хлынуть и ветер дернуть. Смотрите внимательно, где вы припарковали автомобиль. Зонтик запасный возьмите, если из дома еще не выходили", — говорится в сообщении.
Диденко отметила, что майский дождь в считанные минуты может перейти в серьезный ливень, однако и продолжаться долго не будет. Кроме того, наибольшая вероятность гроз и ливней будет в течение дня на западе, местами в центре, на востоке и севере Украины. В то же время южные области непогода минует.
Также об опасных метеорологических явлениях предупредила пресс-служба КГВА.
"В ближайшее время, с содержанием до конца суток 23 мая в столице ожидается гроза! И уровень опасности", — говорится в сообщении.
Киевлян призывали быть внимательными и осторожными и не пугаться звуков грома, а при объявлении воздушной тревоги немедленно направляться к укрытию.
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали украинцев о приходе жары и грозы в страну.
Также мы писали, что в Киеве в этом году из-за военного положения отменили пляжный сезон.
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