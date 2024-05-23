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В Киеве резко изменится погода — Диденко предупредила о дожде с грозой

23 мая 2024 13:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве 23 мая ожидается дождь с грозой
Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в четверг, 23 мая, резко изменится погода. Жителей города предупредили о ливне с грозой и сильном ветре.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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"Киевляне! Сегодня будет дождь с грозой, может, и ливень хлынуть и ветер дернуть. Смотрите внимательно, где вы припарковали автомобиль. Зонтик запасный возьмите, если из дома еще не выходили", — говорится в сообщении.

Диденко отметила, что майский дождь в считанные минуты может перейти в серьезный ливень, однако и продолжаться долго не будет. Кроме того, наибольшая вероятность гроз и ливней будет в течение дня на западе, местами в центре, на востоке и севере Украины. В то же время южные области непогода минует.

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Скриншот поста Диденко

Также об опасных метеорологических явлениях предупредила пресс-служба КГВА.

"В ближайшее время, с содержанием до конца суток 23 мая в столице ожидается гроза! И уровень опасности", — говорится в сообщении.

Киевлян призывали быть внимательными и осторожными и не пугаться звуков грома, а при объявлении воздушной тревоги немедленно направляться к укрытию.

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Скриншот поста КГВА

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали украинцев о приходе жары и грозы в страну.

Также мы писали, что в Киеве в этом году из-за военного положения отменили пляжный сезон.

погода
Наталка Диденко
дождь
прогноз погоды
май

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