Погода на выходные 25-26 мая от Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о жаре в некоторых регионах
В Украине по выходным, 25-26 мая, в западных областях будет дождливая погода с грозами. Температура воздуха поднимется до +28 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 25-26 мая
Завтра дожди с грозами пройдут на западе Украины, а в воскресенье — на юге и в центральных областях. Остальные территории в эти дни будут иметь сухую погоду.
В Крыму и Приазовье 25-26 мая ожидается сильный ветер, местами до штормовых порывов, 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+28 °C, в воскресенье в Приазовье станет холоднее — до +19...+22 °C.
Погода в Киеве 25-26 мая
В столице завтра и после завтра прогнозируют днем +22...+25 °C, без осадков.
Ранее синоптики предупреждали украинцев о сильных дождях и грозах.
Кроме того, в Укргидрометцентре сообщали граждан о приходе жары и грозы в страну.
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