Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 червня, від Укргідрометцентру

Грози, град та шквали — синоптики попередили про негоду на завтра
Погода в Україні у суботу, 8 червня, буде хмарною з проясненнями. Місцями пройдуть дощі з грозами. Вітер помірний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+18 °С, вдень підвищиться до +25...+27 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 8 червня
"Вночі місцями на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі, грози, вдень в центральних і більшості південних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.
Погода у Київській області
У Києві та Київській області в суботу, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Повітря в регіоні максимально прогріється до +27 °С. Там оголошено І рівень небезпечності жовтий.
"Прогноз погоди на 8 червня по Київщині. Мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18 °С, вдень 22-27 °С; у Києві вночі 16-18 °С, вдень близько 25 °С, — розповіли синоптики.
Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та столиці. 8 червня в регіоні прогнозують грозу.
Нагадаємо, цьогорічний травень у Києві був одним з найбільш сухих місяців за останні 130 років.
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