Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Грози, град та шквали — синоптики попередили про негоду на завтра arrow

Грози, град та шквали — синоптики попередили про негоду на завтра

7 червня 2024 22:05
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 червня, від Укргідрометцентру
Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у суботу, 8 червня, буде хмарною з проясненнями. Місцями пройдуть дощі з грозами. Вітер помірний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+18 °С, вдень підвищиться до +25...+27 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 8 червня

"Вночі місцями на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі, грози, вдень в центральних і більшості південних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди на 8 червня
Прогноз погоди на 8 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

У Києві та Київській області в суботу, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Повітря в регіоні максимально прогріється до +27 °С. Там оголошено І рівень небезпечності жовтий.

"Прогноз погоди на 8 червня по Київщині. Мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18 °С, вдень 22-27 °С; у Києві вночі 16-18 °С, вдень близько 25 °С, — розповіли синоптики.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та столиці. 8 червня в регіоні прогнозують грозу.

Нагадаємо, цьогорічний травень у Києві був одним з найбільш сухих місяців за останні 130 років.

А також ми повідомляли про те, що наприкінці року новий кліматичний феномен принесе похолодання в багатьох країнах світу.

негода
погода
прогноз погоди
погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна