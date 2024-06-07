Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 червня, від Укргідрометцентру

Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна

Погода в Україні у суботу, 8 червня, буде хмарною з проясненнями. Місцями пройдуть дощі з грозами. Вітер помірний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+18 °С, вдень підвищиться до +25...+27 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 червня

"Вночі місцями на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі, грози, вдень в центральних і більшості південних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди на 8 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

У Києві та Київській області в суботу, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Повітря в регіоні максимально прогріється до +27 °С. Там оголошено І рівень небезпечності жовтий.

"Прогноз погоди на 8 червня по Київщині. Мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18 °С, вдень 22-27 °С; у Києві вночі 16-18 °С, вдень близько 25 °С, — розповіли синоптики.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та столиці. 8 червня в регіоні прогнозують грозу.

Нагадаємо, цьогорічний травень у Києві був одним з найбільш сухих місяців за останні 130 років.

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