Прогноз погоды в Украине на завтра, 8 июня, от Укргидрометцентра

Люди идут в дождь. Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина

Погода в Украине в субботу, 8 июня, будет облачной с прояснениями. Местами пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +16...+18 °С, днем повысится до +25...+27 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 8 июня

"Ночью местами на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего востока и Крыма, кратковременные дожди, грозы, днем в центральных и большинстве южных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 8 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киеве и Киевской области в субботу, 8 июня, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +27 °С. Там объявлен уровень опасности желтый.

"Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 °С, днем 22-27 °С; в Киеве ночью 16-18 °С днем около 25 °С, — рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киевской и столице. 8 июня в регионе прогнозируется гроза.

Напомним, май этого года в Киеве был одним из самых сухих месяцев за последние 130 лет.

Также мы сообщали о том, что в конце года новый климатический феномен принесет похолодание во многих странах мира.