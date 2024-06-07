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Грозы, град и шквалы — синоптики предупредили о непогоде на завтра

7 июня 2024 22:05
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 8 июня, от Укргидрометцентра
Люди идут в дождь. Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в субботу, 8 июня, будет облачной с прояснениями. Местами пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +16...+18 °С, днем повысится до +25...+27 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 июня

"Ночью местами на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего востока и Крыма, кратковременные дожди, грозы, днем в центральных и большинстве южных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 8 июня.
Прогноз погоды на 8 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киеве и Киевской области в субботу, 8 июня, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +27 °С. Там объявлен уровень опасности желтый.

"Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 °С, днем 22-27 °С; в Киеве ночью 16-18 °С днем около 25 °С, — рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киевской и столице. 8 июня в регионе прогнозируется гроза.

Напомним, май этого года в Киеве был одним из самых сухих месяцев за последние 130 лет.

Также мы сообщали о том, что в конце года новый климатический феномен принесет похолодание во многих странах мира.

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