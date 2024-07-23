Прогноз погоди в Україні 24 липня - в Укргідрометцентрі назвали регіони, де будуть дощі

Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у середу, 24 липня, буде спекотною та дощовою. Синоптики обіцяють дощі та зливи у західних областях та подекуди на Житомирщині, Вінниччині, Закарпатті та Карпатах.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 24 липня

Синоптики розповіли, що 24 липня у західних областях буде хмарно з проясненнями, а вночі місцями можливий невеликий дощ. Вдень очікуються дощі та грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та в Карпатах місцями також прогнозуються значні дощі.

Температура вночі дещо знизиться і коливатиметься в межах +12...+17 °C, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22...+27 °C. Водночас в Карпатах вночі очікується +9...+14 °C, а вдень +16...+21 °C.

Погода в Україні 24 липня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас на решті території переважатиме мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише вдень на Житомирщині та Вінниччині подекуди короткочасний дощ.

Температура повітря вночі становитиме +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C, у південній частині вночі +19... 24 °C, а вдень стовпчики термометрів сягнуть до +29...34 °C.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Погода в Києві 24 липня

Завтра у Києві також передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C;

у Києві вночі +17...+19 °C, вдень +26...+28 °C.

Нагадаємо, нещодавно синоптики прогнозували, що незабаром в Україну повернеться нестерпна спека. Температура повітря підвищиться до +34 °C. Однак очікуються також дощі та вітер.

Також ми писали, що 22 липня в Києві пройшла сильна гроза. Негода повалила дерева й затопила деякі райони столиці.