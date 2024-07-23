Прогноз погоды в Украине 24 июля – в Укргидрометцентре назвали регионы, где будут дожди

Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в среду, 24 июля, будет жаркой и дождливой. Синоптики обещают дожди и ливни в западных областях и кое-где в Житомирской, Винницкой, на Закарпатье и Карпатах.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 24 июля

Синоптики рассказали, что 24 июля в западных областях облачно с прояснениями, а ночью местами возможен небольшой дождь. Днем будет идти дождь и гроза, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и в Карпатах местами прогнозируются значительные дожди.

Температура ночью несколько снизится и будет колебаться в пределах +12...+17°C, днем столбики термометров поднимутся до +22...+27°C. В Карпатах ночью ожидается +9...+14 °C, а днем +16...+21 °C.

Погода в Украине 24 июля. Фото: Укргидрометцентр

В то же время на остальной территории будет преобладать переменная облачность. Осадков не предвидится, лишь днем в Житомирской и Винницкой области кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью будет +14...+19 °C, днем +25...+30 °C, в южной части ночью +19... 24 °C, а днем столбики термометров достигнут +29...34 °C.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве 24 июля

Завтра в Киеве также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +14...+19 °C, днем +25...+30 °C;

в Киеве ночью +17...+19 °C, днем +26...+28 °C.

Напомним, недавно синоптики прогнозировали, что в скором времени в Украину вернется невыносимая жара. Температура воздуха повысится до +34 °C. Однако ожидаются дожди и ветер.

Также мы писали, что 22 июля в Киеве прошла сильная гроза. Непогода свалила деревья и затопила некоторые районы столицы.