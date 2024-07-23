Прогноз погоды в Украине 24 июля – в Укргидрометцентре назвали регионы, где будут дожди

Грозы и шквалы — в Укргидрометцентре рассказали, где завтра изменится погода
Погода в Украине в среду, 24 июля, будет жаркой и дождливой. Синоптики обещают дожди и ливни в западных областях и кое-где в Житомирской, Винницкой, на Закарпатье и Карпатах.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Погода в Украине 24 июля
Синоптики рассказали, что 24 июля в западных областях облачно с прояснениями, а ночью местами возможен небольшой дождь. Днем будет идти дождь и гроза, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и в Карпатах местами прогнозируются значительные дожди.
Температура ночью несколько снизится и будет колебаться в пределах +12...+17°C, днем столбики термометров поднимутся до +22...+27°C. В Карпатах ночью ожидается +9...+14 °C, а днем +16...+21 °C.
В то же время на остальной территории будет преобладать переменная облачность. Осадков не предвидится, лишь днем в Житомирской и Винницкой области кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью будет +14...+19 °C, днем +25...+30 °C, в южной части ночью +19... 24 °C, а днем столбики термометров достигнут +29...34 °C.
Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Погода в Киеве 24 июля
Завтра в Киеве также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +14...+19 °C, днем +25...+30 °C;
- в Киеве ночью +17...+19 °C, днем +26...+28 °C.
Напомним, недавно синоптики прогнозировали, что в скором времени в Украину вернется невыносимая жара. Температура воздуха повысится до +34 °C. Однако ожидаются дожди и ветер.
Также мы писали, что 22 июля в Киеве прошла сильная гроза. Непогода свалила деревья и затопила некоторые районы столицы.
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