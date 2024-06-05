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Грози з градом та спека до +33 — народний синоптик Діденко попередила про примхи погоди завтра

5 червня 2024 13:16
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Улинець Юлія
редактор
Грози з градом та спека до +33 — народний синоптик Діденко попередила про примхи погоди завтра
Грози з блискавками. Фото: Радіо Свобода
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Погода в Україні 6 червня лишатиметься з дощами та грозами. Але попри це в окремих регіонах країни очікується значне потепління до +33 °С.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко у середу, 5 червня.

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Скриншот допису Діденко

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Скриншот допису Діденко

Погода в Україні 6 червня

В Україні триває нестійка контрастна погода. 

У четвер, 6 червня, атмосферні фронти із заходу та лінії сходження із сходу зумовлять короткочасні грозові дощі в західних областях, на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині. Також існує загроза шквальних поривів вітру та граду. 

На решті території — без істотних опадів.

Температура повітря у четвер найвищою очікується на півдні та південному сході, до +27...+33 °С. Найсвіжішим буде завтра повітря на північному сході та на Волині, +22...+25 °С. Загалом передбачається протягом дня +25...+29 °С.

Погода в Києві 6 червня

У столиці завтра пройдуть короткочасні дощі з грози, а також очікуються шквальні пориви вітру та град.

Вночі температура очікується до +17 °С, вдень — до +27 °С.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років, а температура була ледь вищою за кліматичну норму.

Водночас синоптики багатьох країн світу попереджають про новий кліматичний феномен, який має принести похолодання.

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Наталка Діденко
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