Грози з градом та спека до +33 — народний синоптик Діденко попередила про примхи погоди завтра

Грози з блискавками. Фото: Радіо Свобода

Погода в Україні 6 червня лишатиметься з дощами та грозами. Але попри це в окремих регіонах країни очікується значне потепління до +33 °С.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко у середу, 5 червня.

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Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Погода в Україні 6 червня

В Україні триває нестійка контрастна погода.

У четвер, 6 червня, атмосферні фронти із заходу та лінії сходження із сходу зумовлять короткочасні грозові дощі в західних областях, на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині. Також існує загроза шквальних поривів вітру та граду.

На решті території — без істотних опадів.

Температура повітря у четвер найвищою очікується на півдні та південному сході, до +27...+33 °С. Найсвіжішим буде завтра повітря на північному сході та на Волині, +22...+25 °С. Загалом передбачається протягом дня +25...+29 °С.

Погода в Києві 6 червня

У столиці завтра пройдуть короткочасні дощі з грози, а також очікуються шквальні пориви вітру та град.

Вночі температура очікується до +17 °С, вдень — до +27 °С.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років, а температура була ледь вищою за кліматичну норму.

Водночас синоптики багатьох країн світу попереджають про новий кліматичний феномен, який має принести похолодання.