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Грозы с градом и жара до +33 — народный синоптик Диденко предупредила о прихотях погоды завтра

5 июня 2024 13:16
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Улинец Юлия
редактор
Грозы с градом и жара до +33 — народный синоптик Диденко предупредила о прихотях погоды завтра
Грозы с молниями. Фото: Радио Свобода
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Погода в Украине 6 июня будет оставаться с дождями и грозами. Но, несмотря на это, в отдельных регионах страны ожидается значительное потепление до +33 °С.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко в среду, 5 июня.

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погода Диденко
Скриншот сообщения Диденко

погода Диденко
Скриншот сообщения Диденко

Погода в Украине 6 июня

В Украине идет неустойчивая контрастная погода.

В четверг, 6 июня, атмосферные фронты с запада и линии восхождения с востока обусловят кратковременные грозовые дожди в западных областях, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской. Также существует угроза шквальных порывов ветра и града.

На остальной территории — без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг самой высокой ожидается на юге и юго-востоке, до +27...+33 °С. Самым свежим завтра будет воздух на северо-востоке и на Волыни, +22...+25 °С. В общем, предполагается в течение дня +25...+29 °С.

Погода в Киеве 6 июня

В столице завтра пройдут кратковременные дожди из грозы, а также ожидаются порывы ветра и град.

Ночью температура ожидается до +17°С, днем до +27°С.

Напомним, ранее мы сообщали, что май 2024 года в столице побил 100-летний рекорд, став одним из самых сухих месяцев за 130 лет, а температура была чуть выше климатической нормы.

В то же время синоптики многих стран мира предупреждают о новом климатическом феномене, который должен принести похолодание.

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