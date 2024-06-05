Грозы с градом и жара до +33 — народный синоптик Диденко предупредила о прихотях погоды завтра
Погода в Украине 6 июня будет оставаться с дождями и грозами. Но, несмотря на это, в отдельных регионах страны ожидается значительное потепление до +33 °С.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко в среду, 5 июня.
Погода в Украине 6 июня
В Украине идет неустойчивая контрастная погода.
В четверг, 6 июня, атмосферные фронты с запада и линии восхождения с востока обусловят кратковременные грозовые дожди в западных областях, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской. Также существует угроза шквальных порывов ветра и града.
На остальной территории — без существенных осадков.
Температура воздуха в четверг самой высокой ожидается на юге и юго-востоке, до +27...+33 °С. Самым свежим завтра будет воздух на северо-востоке и на Волыни, +22...+25 °С. В общем, предполагается в течение дня +25...+29 °С.
Погода в Киеве 6 июня
В столице завтра пройдут кратковременные дожди из грозы, а также ожидаются порывы ветра и град.
Ночью температура ожидается до +17°С, днем до +27°С.
Напомним, ранее мы сообщали, что май 2024 года в столице побил 100-летний рекорд, став одним из самых сухих месяцев за 130 лет, а температура была чуть выше климатической нормы.
В то же время синоптики многих стран мира предупреждают о новом климатическом феномене, который должен принести похолодание.
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