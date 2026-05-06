Погода Грозові дощі та спека до +30 °С: прогноз погоди в Україні на завтра

Дата публікації: 6 травня 2026 23:53
Прогноз погоди в Україні на 7 травня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 7 травня, очікується з грозою та дощами у декількох областях. Водночас температура погоди буде високою — місцями прогріє до +30 °С. Крім того, подекуди будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Наталку Діденко.

Прогноз погоди на 7 травня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У західних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень на заході пориви до 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди в Україні на 7 травня
Погода в Україні 7 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +10...+15 °С, вдень +25...+30 °С, на півдні та південному сході вночі +7...+12 °С, вдень +20...+25 °С.

Крім того, синоптики попередили більшу частину України про пожежну небезпеку.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 7 травня від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що завтра в Україні все ще буде спекотно. Упродовж дня температура повітря очікується +22...+28 °С

Погода в Україні 7 травня
Прогноз погоди в Україні на 7 травня. Фото: Meteopost

Діденко повідомила, що дощі з грозами ймовірні в західних областях, а на решті території втримається суха погода. Крім того, у західних регіонах буде сильним південно-західний вітер, який досягатиме штормових значень.

"Надалі дощів з грозами побільшає, температура повітря знизиться, лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода", — зазначила Діденко.

Погода в Києві 7 травня

У Києві 7 травня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря буде +25 °С. Крім того, можливий рвучкий вітер. 

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича, погода в Україні на вихідних 9-10 травня очікується з опадами у кількох областях. Крім того, можливі грози.

Раніше ми повідомляли, що у травні Землю накриють сильні магнітні бурі, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
