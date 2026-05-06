Прогноз погоди в Україні на 7 травня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Погода в Україні завтра, 7 травня, очікується з грозою та дощами у декількох областях. Водночас температура погоди буде високою — місцями прогріє до +30 °С. Крім того, подекуди будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Наталку Діденко.

Прогноз погоди на 7 травня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У західних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень на заході пориви до 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі +10...+15 °С, вдень +25...+30 °С, на півдні та південному сході вночі +7...+12 °С, вдень +20...+25 °С.

Крім того, синоптики попередили більшу частину України про пожежну небезпеку.

Прогноз погоди в Україні на 7 травня від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що завтра в Україні все ще буде спекотно. Упродовж дня температура повітря очікується +22...+28 °С.

Діденко повідомила, що дощі з грозами ймовірні в західних областях, а на решті території втримається суха погода. Крім того, у західних регіонах буде сильним південно-західний вітер, який досягатиме штормових значень.

"Надалі дощів з грозами побільшає, температура повітря знизиться, лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода", — зазначила Діденко.

Погода в Києві 7 травня

У Києві 7 травня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря буде +25 °С. Крім того, можливий рвучкий вітер.

