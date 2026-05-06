Прогноз погоды в Украине на 7 мая от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Погода в Украине завтра, 7 мая, ожидается с грозой и дождями в нескольких областях. В то же время температура погоды будет высокой — местами прогреет до +30 °С. Кроме того, местами будут порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталью Диденко.

Прогноз погоды на 7 мая от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В западных областях днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, днем на западе порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +25...+30 °С, на юге и юго-востоке ночью +7...+12 °С, днем +20...+25 °С.

Кроме того, синоптики предупредили большую часть Украины о пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 7 мая от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что завтра в Украине все еще будет жарко. В течение дня температура воздуха ожидается +22...+28 °С.

Диденко сообщила, что дожди с грозами вероятны в западных областях, а на остальной территории удержится сухая погода. Кроме того, в западных регионах будет сильным юго-западный ветер, который будет достигать штормовых значений.

"В дальнейшем дождей с грозами станет больше, температура воздуха снизится, лишь в восточной части еще останется очень теплая погода", — отметила Диденко.

Погода в Киеве 7 мая

В Киеве 7 мая осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха будет +25 °С. Кроме того, возможен порывистый ветер.

