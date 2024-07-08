Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 8 липня — які області накриють зливи

Молодь гуляє під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні в понеділок, 8 липня, буде надзвичайно спекотною, однак на противагу цьому в низці областей пройдуть грозові дощі, зокрема, у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Донецькій, Харківській та інших. Температура повітря становитиме +33 °C, на півдні, сході та в центрі країни буде найспекотніше — +38 °C. Ми також підготувалися для вас прості поради, як вижити в спеку.

Про погоду в Україні повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 8 липня

"Невелика хмарність. Без опадів, лише у західних, вдень і в східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с", — прогнозують синоптики.

Температура повітря:

вночі +14...+19 °C, вдень +28...+33 °C, на крайньому заході +25...+30 °C;

на півдні та сході, у Дніпропетровській, Кіровоградській областях та в Криму вночі +19...+24 °C, вдень +35...+38 °C;

у Києві вночі +15...+17 °C, вдень близько +30 °C.

Прогноз погоди в Україні на 8 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 8 липня

"З понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться!" — попереджає народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз температури повітря в Україні на 8 липня. Фото: Meteopost

За її прогнозом, температура повітря підвищиться до +33...+37 °C, найспекотніше буде 8 липня у південних, східних та більшості центральних областей, де очікується +34...+39 °C, а подекуди й до +40 °C.

У Києві починаючи з 8 липня спека так само набиратиме обертів.

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

Прості поради як пережити спеку

Пийте багато води часто і в невеликих кількостях.

часто і в невеликих кількостях. Уникайте сонця з 10:00 до 16:00 , залишайтеся в тіні або приміщенні.

, залишайтеся в тіні або приміщенні. Носіть легкий одяг зі світлих кольорів і легких тканин, наприклад, бавовна, льон.

зі світлих кольорів і легких тканин, наприклад, бавовна, льон. Використовуйте вентилятори та кондиціонери , але користуйтесь розумно, пам'ятайте про складну енергетичну ситуацію в країні .

, але користуйтесь розумно, . Провітрюйте приміщення вранці та ввечері.

вранці та ввечері. Вживайте легку їжу — додайте до раціону більше фруктів та овочів, менше вживайте важкої та жирної їжі.

— додайте до раціону більше фруктів та овочів, менше вживайте важкої та жирної їжі. Приймайте прохолодний душ , ванну, витирайтесь вологими рушниками.

, ванну, витирайтесь вологими рушниками. Уникайте фізичних навантажень у найспекотніші години.

у найспекотніші години. Захищайтеся від сонця сонцезахисним кремом, носіть капелюх, сонцезахисні окуляри.

сонцезахисним кремом, носіть капелюх, сонцезахисні окуляри. Закривайте штори або жалюзі вдень.

вдень. Пийте охолоджені напої, але уникайте надмірно холодних, щоб не схопити ангіну!

Дівчина страждає від спеки. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у зв'язку зі спекотною погодою. Загроза в Україні триватиме до 8 липня. Також про пожежну небезпеку повідомляли мешканців Київської області — до 9 липня.