Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 8 липня — які області накриють зливи

Грозові зливи накриють понад п'ять областей — яким регіонам синоптики прогнозують прохолоду
Погода в Україні в понеділок, 8 липня, буде надзвичайно спекотною, однак на противагу цьому в низці областей пройдуть грозові дощі, зокрема, у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Донецькій, Харківській та інших. Температура повітря становитиме +33 °C, на півдні, сході та в центрі країни буде найспекотніше — +38 °C. Ми також підготувалися для вас прості поради, як вижити в спеку.
Про погоду в Україні повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 8 липня
"Невелика хмарність. Без опадів, лише у західних, вдень і в східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с", — прогнозують синоптики.
Температура повітря:
- вночі +14...+19 °C, вдень +28...+33 °C, на крайньому заході +25...+30 °C;
- на півдні та сході, у Дніпропетровській, Кіровоградській областях та в Криму вночі +19...+24 °C, вдень +35...+38 °C;
- у Києві вночі +15...+17 °C, вдень близько +30 °C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 8 липня
"З понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться!" — попереджає народна синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, температура повітря підвищиться до +33...+37 °C, найспекотніше буде 8 липня у південних, східних та більшості центральних областей, де очікується +34...+39 °C, а подекуди й до +40 °C.
У Києві починаючи з 8 липня спека так само набиратиме обертів.
Прості поради як пережити спеку
- Пийте багато води часто і в невеликих кількостях.
- Уникайте сонця з 10:00 до 16:00, залишайтеся в тіні або приміщенні.
- Носіть легкий одяг зі світлих кольорів і легких тканин, наприклад, бавовна, льон.
- Використовуйте вентилятори та кондиціонери, але користуйтесь розумно, пам'ятайте про складну енергетичну ситуацію в країні.
- Провітрюйте приміщення вранці та ввечері.
- Вживайте легку їжу — додайте до раціону більше фруктів та овочів, менше вживайте важкої та жирної їжі.
- Приймайте прохолодний душ, ванну, витирайтесь вологими рушниками.
- Уникайте фізичних навантажень у найспекотніші години.
- Захищайтеся від сонця сонцезахисним кремом, носіть капелюх, сонцезахисні окуляри.
- Закривайте штори або жалюзі вдень.
- Пийте охолоджені напої, але уникайте надмірно холодних, щоб не схопити ангіну!
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у зв'язку зі спекотною погодою. Загроза в Україні триватиме до 8 липня. Також про пожежну небезпеку повідомляли мешканців Київської області — до 9 липня.
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