Прогноз погоды в Украине на сегодня, 8 июля — какие области накроют ливни

Молодежь гуляет под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 8 июля, будет чрезвычайно жаркой, однако в противоположность этому в ряде областей пройдут грозовые дожди, в частности, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Донецкой, Харьковской и других. Температура воздуха будет составлять +33 °C, на юге, востоке и в центре страны будет жарче всего +38 °C. Мы также подготовили для вас простые советы, как выжить в жару.

О погоде в Украине сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 8 июля

"Небольшая облачность. Без осадков, только в западных, днем и в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", — прогнозируют синоптики.

Температура воздуха:

ночью +14...+19 °C, днем +28...+33 °C, на крайнем западе +25...+30 °C;

на юге и востоке, в Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму ночью +19...+24 °C, днем +35...+38 °C;

в Киеве ночью +15...+17 °C, днем около +30 °C.

Прогноз погоды в Украине на 8 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 8 июля

"С понедельника и в течение всей следующей недели жара в Украине усилится!" — предупреждает народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз температуры воздуха в Украине на 8 июля. Фото: Meteopost

По ее прогнозу, температура воздуха повысится до +33...+37 °C, жарче всего будет 8 июля в южных, восточных и большинстве центральных областей, где ожидается +34...+39 °C, а местами и до +40 ° C.

В Киеве начиная с 8 июля жара так же будет набирать обороты.

Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Диденко

Простые советы как пережить жару

Пейте много воды часто и в небольших количествах.

часто и в небольших количествах. Избегайте солнца с 10:00 до 16:00 , оставайтесь в тени или помещении.

, оставайтесь в тени или помещении. Носите легкую одежду из светлых цветов и легких тканей, например, хлопок, лен.

из светлых цветов и легких тканей, например, хлопок, лен. Используйте вентиляторы и кондиционеры , но пользуйтесь разумно, помните о сложной энергетической ситуации в стране .

, но пользуйтесь разумно, . Проветривайте помещение утром и вечером.

утром и вечером. Употребляйте легкую пищу — добавьте в рацион больше фруктов и овощей, меньше употребляйте тяжелую и жирную пищу.

— добавьте в рацион больше фруктов и овощей, меньше употребляйте тяжелую и жирную пищу. Принимайте прохладный душ , ванну, вытирайтесь влажными полотенцами.

, ванну, вытирайтесь влажными полотенцами. Избегайте физических нагрузок в самые жаркие часы.

в самые жаркие часы. Защищайтесь от солнца солнцезащитным кремом, носите шляпу, солнцезащитные очки.

солнцезащитным кремом, носите шляпу, солнцезащитные очки. Закрывайте шторы или жалюзи днем.

днем. Пейте охлажденные напитки, но избегайте чрезмерно холодных, чтобы не схватить ангину!

Девушка страдает от жары. Фото: росСМИ

Напомним, что в Укргидрометцентре предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в связи с жаркой погодой. Угроза в Украине продлится до 8 июля. Также о пожарной опасности сообщали жителей Киевской области — до 9 июля.