Прогноз погоды в Украине на сегодня, 8 июля — какие области накроют ливни

Грозовые ливни накроют более пяти областей — каким регионам синоптики прогнозируют прохладу
Погода в Украине в понедельник, 8 июля, будет чрезвычайно жаркой, однако в противоположность этому в ряде областей пройдут грозовые дожди, в частности, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Донецкой, Харьковской и других. Температура воздуха будет составлять +33 °C, на юге, востоке и в центре страны будет жарче всего +38 °C. Мы также подготовили для вас простые советы, как выжить в жару.
О погоде в Украине сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 8 июля
"Небольшая облачность. Без осадков, только в западных, днем и в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", — прогнозируют синоптики.
Температура воздуха:
- ночью +14...+19 °C, днем +28...+33 °C, на крайнем западе +25...+30 °C;
- на юге и востоке, в Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму ночью +19...+24 °C, днем +35...+38 °C;
- в Киеве ночью +15...+17 °C, днем около +30 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 8 июля
"С понедельника и в течение всей следующей недели жара в Украине усилится!" — предупреждает народный синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, температура воздуха повысится до +33...+37 °C, жарче всего будет 8 июля в южных, восточных и большинстве центральных областей, где ожидается +34...+39 °C, а местами и до +40 ° C.
В Киеве начиная с 8 июля жара так же будет набирать обороты.
Простые советы как пережить жару
- Пейте много воды часто и в небольших количествах.
- Избегайте солнца с 10:00 до 16:00, оставайтесь в тени или помещении.
- Носите легкую одежду из светлых цветов и легких тканей, например, хлопок, лен.
- Используйте вентиляторы и кондиционеры, но пользуйтесь разумно, помните о сложной энергетической ситуации в стране.
- Проветривайте помещение утром и вечером.
- Употребляйте легкую пищу — добавьте в рацион больше фруктов и овощей, меньше употребляйте тяжелую и жирную пищу.
- Принимайте прохладный душ, ванну, вытирайтесь влажными полотенцами.
- Избегайте физических нагрузок в самые жаркие часы.
- Защищайтесь от солнца солнцезащитным кремом, носите шляпу, солнцезащитные очки.
- Закрывайте шторы или жалюзи днем.
- Пейте охлажденные напитки, но избегайте чрезмерно холодных, чтобы не схватить ангину!
Напомним, что в Укргидрометцентре предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в связи с жаркой погодой. Угроза в Украине продлится до 8 июля. Также о пожарной опасности сообщали жителей Киевской области — до 9 июля.
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