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Грозовые ливни накроют более пяти областей — каким регионам синоптики прогнозируют прохладу

8 июля 2024 04:29
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 8 июля — какие области накроют ливни
Молодежь гуляет под дождем. Фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в понедельник, 8 июля, будет чрезвычайно жаркой, однако в противоположность этому в ряде областей пройдут грозовые дожди, в частности, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Донецкой, Харьковской и других. Температура воздуха будет составлять +33 °C, на юге, востоке и в центре страны будет жарче всего +38 °C. Мы также подготовили для вас простые советы, как выжить в жару.

О погоде в Украине сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 8 июля

"Небольшая облачность. Без осадков, только в западных, днем и в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", — прогнозируют синоптики.

Температура воздуха:

  • ночью +14...+19 °C, днем +28...+33 °C, на крайнем западе +25...+30 °C;
  • на юге и востоке, в Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму ночью +19...+24 °C, днем +35...+38 °C;
  • в Киеве ночью +15...+17 °C, днем около +30 °C.
Погода в Украине на сегодня, 8 июля
Прогноз погоды в Украине на 8 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 8 июля

"С понедельника и в течение всей следующей недели жара в Украине усилится!" — предупреждает народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 8 июля
Прогноз температуры воздуха в Украине на 8 июля. Фото: Meteopost

По ее прогнозу, температура воздуха повысится до +33...+37 °C, жарче всего будет 8 июля в южных, восточных и большинстве центральных областей, где ожидается +34...+39 °C, а местами и до +40 ° C.

В Киеве начиная с 8 июля жара так же будет набирать обороты.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на сегодня, 8 июля
Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Диденко

Простые советы как пережить жару

  • Пейте много воды часто и в небольших количествах.
  • Избегайте солнца с 10:00 до 16:00, оставайтесь в тени или помещении.
  • Носите легкую одежду из светлых цветов и легких тканей, например, хлопок, лен.
  • Используйте вентиляторы и кондиционеры, но пользуйтесь разумно, помните о сложной энергетической ситуации в стране.
  • Проветривайте помещение утром и вечером.
  • Употребляйте легкую пищу — добавьте в рацион больше фруктов и овощей, меньше употребляйте тяжелую и жирную пищу.
  • Принимайте прохладный душ, ванну, вытирайтесь влажными полотенцами.
  • Избегайте физических нагрузок в самые жаркие часы.
  • Защищайтесь от солнца солнцезащитным кремом, носите шляпу, солнцезащитные очки.
  • Закрывайте шторы или жалюзи днем.
  • Пейте охлажденные напитки, но избегайте чрезмерно холодных, чтобы не схватить ангину!
Как пережить жару
Девушка страдает от жары. Фото: росСМИ

Напомним, что в Укргидрометцентре предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в связи с жаркой погодой. Угроза в Украине продлится до 8 июля. Также о пожарной опасности сообщали жителей Киевской области — до 9 июля.

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