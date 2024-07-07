Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 7 липня — які області охопить спека

Жінки охолоджуються біля фонтану в сильну спеку. Фото: В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Погода в Україні в неділю, 7 липня, буде дуже спекотною, опади не очікуються. У зв'язку з цим майже по всій території країни оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки, зокрема в Київській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Одеській та інших областях. Температура повітря сягне +33 °C, а на півдні буде ще спекотніше — +37 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 7 липня

Синоптики прогнозують в Україні 7 липня невелику хмарність, без дощів. Вітер південно-східного та східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +14...+19 °C, вдень +28...+33 °C, на півночі +24...+29 °C;

на півдні та сході вночі +17...+22 °C, вдень +30...+34 °C, місцями сильна спека +35...+37 °C;

у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +27...+29 °C.

Погода в Україні на 7 липня. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який в Україні оголосили 5-8 липня. Загроза омине західні, Житомирську, Херсонську та Вінницьку області.

Пожежна небезпека в Україні 8 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 7 липня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, в Україні очікується суха й дуже спекотна погода. Температура повітря становитиме близько +26...+32 °C, на півдні та південному сході очікується аж +30...+34 °C.

Прогноз температури повітря в Україні на 7 липня. Фото: Meteopost

У Києві теж буде сонячно та спекотно, без опадів. Повітря прогріється до +27...+29 °C.

"Надалі у Києві також очікується сильна спека", — додала синоптикиня.

Прогноз погоди в Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

Як врятуватися від спеки

Ось кілька простих порад, які допоможуть вам пережиту сильну спеку влітку:

Пийте багато води: пийте воду часто і в невеликих кількостях.

пийте воду часто і в невеликих кількостях. Уникайте сонця в пікові години: найбільша активність сонця з 10:00 до 16:00, тому намагайтеся залишатися в тіні або в приміщенні у цей час.

найбільша активність сонця з 10:00 до 16:00, тому намагайтеся залишатися в тіні або в приміщенні у цей час. Носіть легкий одяг: обирайте світлі кольори та легкі тканини, такі як бавовна або льон.

обирайте світлі кольори та легкі тканини, такі як бавовна або льон. Використовуйте вентилятори та кондиціонери (але користуйтеся з розумом, пам'ятайте про виснажену українську енергосистему!). Важливо також правильно провітрювати приміщення в ранкові та вечірні години.

Важливо також правильно провітрювати приміщення в ранкові та вечірні години. Вживайте легку їжу: уникайте важкої та жирної їжі, додайте до раціону більше фруктів і овочів.

уникайте важкої та жирної їжі, додайте до раціону більше фруктів і овочів. Охолоджуйтеся водою: приймайте прохолодний душ або ванну, а також використовуйте вологі рушники для охолодження шиї, зап'ясть і інших частин тіла.

приймайте прохолодний душ або ванну, а також використовуйте вологі рушники для охолодження шиї, зап'ясть і інших частин тіла. Уникайте фізичних навантажень: скоротіть фізичну активність у найспекотніші години дня.

скоротіть фізичну активність у найспекотніші години дня. Захищайтеся від сонця: використовуйте сонцезахисний крем, носіть капелюх з широкими полями та сонцезахисні окуляри.

використовуйте сонцезахисний крем, носіть капелюх з широкими полями та сонцезахисні окуляри. Створюйте прохолоду вдома: закривайте штори або жалюзі вдень, щоб не нагрівалося приміщення.

закривайте штори або жалюзі вдень, щоб не нагрівалося приміщення. Охолоджуйтеся напоями: пийте охолоджені напої, але уникайте надмірно холодних, щоб не викликати шок в організму та не схопити ангіну!

Нагадаємо, що про пожежну небезпеку також попереджали мешканців Київської області. Протягом 7-9 липня оголошено надзвичайний рівень.

Крім того, синоптики попередили про найбільшу спеку наступного тижня за всю історію спостережень. В кількох областях температура повітря сягне +41 °C.