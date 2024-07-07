Прогноз погоды в Украине на сегодня, 7 июля — какие области охватит жара

Как на сковороде — синоптики предупредили ряд областей о чрезвычайной жаре
Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, будет очень жаркой, осадки не ожидаются. В связи с этим почти по всей территории страны объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, в частности, в Киевской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Одесской и других областях. Температура воздуха достигнет +33 °C, а на юге будет еще жарче — +37 °C.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 7 июля
Синоптики прогнозируют в Украине 7 июля небольшую облачность, без дождей. Ветер юго-восточного и восточного направлений со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +14...+19 °C, днем +28...+33 °C, на севере +24...+29 °C;
- на юге и востоке ночью +17...+22 °C, днем +30...+34 °C, местами сильная жара +35...+37 °C;
- в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +27...+29 °C.
Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, объявленном в Украине 5-8 июля. Угроза минует западные, Житомирскую, Херсонскую и Винницкую области.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 7 июля
По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в Украине ожидается сухая и очень жаркая погода. Температура воздуха будет составлять около +26...+32 °C, на юге и юго-востоке ожидается +30...+34 °C.
В Киеве тоже будет солнечно и жарко, без осадков. Воздух прогреется до +27...+29 °C.
"В дальнейшем в Киеве также ожидается сильная жара", — добавила синоптик.
Как спастись от жары
Вот несколько простых советов, которые помогут вам пережитую сильную жару летом:
- Пейте много воды: пейте часто и в небольших количествах.
- Избегайте солнца в пиковые часы: наибольшая активность солнца с 10:00 до 16:00, поэтому старайтесь оставаться в тени или помещении в это время.
- Носите легкую одежду: выбирайте светлые цвета и легкие ткани, такие как хлопок или лен.
- Используйте вентиляторы и кондиционеры (но пользуйтесь с умом, помните об изможденной украинской энергосистеме!). Важно также правильно проветривать помещение в утренние и вечерние часы.
- Употребляйте легкую пищу: избегайте тяжелой и жирной пищи, добавьте в рацион больше фруктов и овощей.
- Охлаждайтесь водой: принимайте прохладный душ или ванну, а также используйте влажные полотенца для охлаждения шеи, запястий и других частей тела.
- Избегайте физических нагрузок: сократите физическую активность в самые жаркие часы дня.
- Защищайтесь от солнца: используйте солнцезащитный крем, носите шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки.
- Создавайте прохладу дома: закрывайте шторы или жалюзи днем, чтобы не нагревалось помещение.
- Охлаждайтесь напитками: пейте охлажденные напитки, но избегайте чрезмерно холодных, чтобы не вызвать шок у организма и не схватить ангину!
Напомним, что о пожарной опасности также предупреждали жителей Киевской области. В течение 7-9 июля объявлен чрезвычайный уровень.
Кроме того, синоптики предупредили о самой большой жаре на следующей неделе за всю историю наблюдений. В нескольких областях температура воздуха составит +41 °C.
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