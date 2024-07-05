Україну накриє пекельна спека з Африки — де буде найспекотніше

Діти купаються у фонтані. Фото: УНІАН

Наступного тижня Україну накриє тропічне повітря з північних районів Африки. Синоптики попереджають про найбільшу спеку за всю історію спостережень.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у п'ятницю, 5 липня.

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З 8 по 15 липня на території України очікується спекотна погода через поширення тропічного повітря з північних районів Африки. За даними Укргідрометцентру, з 11 по 15 липня буде пекельно спекотно для більшості областей країни.

Денна максимальна температура сягатиме +35...+38 °С. У південних і східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях України температура місцями сягатиме +40...+41°С, що наближається до рекордних максимумів, зафіксованих за всю історію спостережень.

Синоптики попередили, що погодні умови можуть негативно позначитися на здоров'ї людей, спричинити труднощі у роботі комунальних служб та енергетичних підприємств, а також погіршити умови життя населення.

Температура в Україні 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Ми писали, що початок липня в Україні буде дуже спекотним. Температура повітря прогріється до +35 °С, а от опадів майже не очікується.