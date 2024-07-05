Украину накроет адская жара из Африки — где будет наиболее жарко

Дети купаются в фонтане. Фото: УНИАН

На следующей неделе Украину накроет тропический воздух из северных районов Африки. Синоптики предупреждают о самой большой жаре за всю историю наблюдений.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в пятницу, 5 июля.

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Украину накроет жара

С 8 по 15 июля на территории Украины ожидается жаркая погода из-за распространения тропического воздуха из северных районов Африки. По данным Укргидрометцентра, с 11 по 15 июля будет адский зной для большинства областей страны.

Дневная максимальная температура будет достигать +35...+38 °С. В южных и восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины температура местами достигнет +40...+41 °С, что приближается к рекордным максимумам, зафиксированным за всю историю наблюдений.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут негативно сказаться на здоровье людей, повлечь за собой трудности в работе коммунальных служб и энергетических предприятий, а также ухудшить условия жизни населения.

Температура в Украине 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Мы писали, что начало июля в Украине будет очень жарким. Температура воздуха прогреется до +35 ° С, а осадков почти не ожидается.