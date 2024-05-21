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Грозові зливи та невимовна спека — синоптики попереджають про небезпеку низку областей

21 травня 2024 04:23
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у вівторок, 21 травня — яким областям загрожує гроза
Чоловік у дощовому плащі зупиняє авто під час зливи. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у вівторок, 21 травня, буде теплою та дощовою. Синоптики прогнозують грозові дощі у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Сумській, Полтавській та інших областях. Крім того, українців попереджають про пожежну небезпеку. Температура повітря вдень становитиме близько +27 °C. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозом синоптиків, на заході, а вдень і на північному сході, подекуди незначні короткочасні дощі з грозами. Вітер південного та південно-східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9...+14 °C, вдень +22...+27 °C. У Києві — вночі +12...+14 °C, вдень близько +25 °C.

Погода в Україні сьогодні, 21 травня
Прогноз погоди в Україні 21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Також Укргідрометцентр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні упродовж 21-23 травня.

Під загрозою всі області, окрім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Херсонської, Запорізької, а 22 травня і Чернігівської.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні сьогодні, 21 травня
Попередження про пожежну небезпеку в Україні 21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 21 травня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в Україні температура повітря вночі 21 травня становитиме +10...+14 °C, на узбережжях морів +8...+11 °C. Вдень очікується +20...+27 °C.

"Дощі, подекуди з грозами, пройдуть місцями в прикарпатських областях, на Волині, Рівненщині, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині. 
Що не ввійшло у цей список — без опадів", — повідомляє Діденко.

Вона додала, що в Києві 21 травня передбачається тепла погода. Повітря прогріється до +24...+26 °C. Дощ у столиці малоймовірний.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 21 травня
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко 

Нагадаємо, що Наталка Діденко також розповіла, яка погода спостерігатиметься в Україні упродовж тижня 20-26 травня.

Також ми писали, що в Одеському зоопарку з'явилися нові мешканці. У родині пугачів народились двоє пташенят — хлопчик та дівчинка. 

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Укргідрометцентр
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