Погода в Украине во вторник, 21 мая — каким областям грозит гроза

Мужчина в дождливом плаще останавливает авто во время ливня. Фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 21 мая, будет теплой и дождливой. Синоптики прогнозируют грозовые дожди во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Сумской, Полтавской и других областях. Кроме того, украинцы предупреждают о пожарной опасности. Температура воздуха днем будет около +27 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 21 мая

По прогнозу синоптиков, на западе, а днем и на северо-востоке, местами небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер южного и юго-восточного направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +9...+14 °C, днем +22...+27 °C. В Киеве ночью +12...+14 °C, днем около +25 °C.

Прогноз погоды в Украине 21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Также Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 21-23 мая.

Под угрозой все области кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской, Запорожской, а 22 мая и Черниговской.

Предупреждение пожарной опасности в Украине 21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 21 мая

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине температура воздуха ночью 21 мая составит +10...+14 °C, на побережьях морей +8...+11 °C. Днем ожидается +20...+27 °C.

"Дожди, кое-где с грозами, пройдут местами в прикарпатских областях, на Волыни, Ровенщине, Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкасщине, Харьковщине. Что не вошло в этот список — без осадков", — сообщает Диденко.

Она добавила, что в Киеве 21 мая ожидается теплая погода. Воздух прогреется до +24...+26 °C. Дождь в столице маловероятный.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Наталья Диденко также рассказала, какая погода будет наблюдаться в Украине в течение недели 20-26 мая.

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