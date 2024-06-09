Погода в Україні у неділю, 9 червня — де обіцяють грозові зливи та шквали

Жінка йде затопленою вулицею через сильну зливу. Фото: УНІАН

Погода в Україні в неділю, 9 червня, буде грозовою та спекотною. Сильні зливи очікуються у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Вінницькій, Харківській, Донецькій та інших областях. Сонце найсильніше припікатиме на півдні та південному сході, де температура повітря може сягнути + 32 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 9 червня

"У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", — прогнозують синоптики.

Вітер очікується південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, на заході — південно-східного, 7-12 м/с, місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +11...+16 °C, вдень +23...28 °C;

на півдні та південному сході вночі +16...+21 °C, вдень +27...+32 °C;

у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +25...+27 °C.

Погода в Україні у неділю, 9 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 9 червня

"Неділя в Україні буде з грозовими дощами на заході та сході. При грозах можливі град та шквали! На півдні, у центральних областях та більшості північних переважатиме суха погода", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на заході також можливі сильні пориви вітру.

Найпрохолодніше буде в західних областях, де вдень очікується +22...+27 °C, найспекотніше у східних — +26...+32 °C. Температура повітря в північних та центральних областях становитиме +25...+29 °C.

У Києві буде суха та сонячна погода, повітря прогріється до +25...+28 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Негода в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжує вирувати негода. Так, у Київській області з'явився смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок.

Крім того, нещодавно внаслідок сильної зливи частина Києва пішла під воду. Затопило трамвайні колії на Оболоні та вулицю Автозаводську.

Додамо, що потужна буря пройшлася й Буковиною. Так, у Чернівцях вітер повалив дерева на проїжджу частину та в житловому секторі. В області близько 16 тисяч мешканців залишились без світла.