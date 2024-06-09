Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Грозові зливи та шквали захоплять низку областей — де синоптики попереджають про бурю arrow

Грозові зливи та шквали захоплять низку областей — де синоптики попереджають про бурю

9 червня 2024 04:29
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у неділю, 9 червня — де обіцяють грозові зливи та шквали
Жінка йде затопленою вулицею через сильну зливу. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в неділю, 9 червня, буде грозовою та спекотною. Сильні зливи очікуються у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Вінницькій, Харківській, Донецькій та інших областях. Сонце найсильніше припікатиме на півдні та південному сході, де температура повітря може сягнути + 32 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр

Читайте також:

Погода в Україні 9 червня

"У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", — прогнозують синоптики.

Вітер очікується південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, на заході — південно-східного, 7-12 м/с, місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +11...+16 °C, вдень +23...28 °C;
  • на півдні та південному сході вночі +16...+21 °C, вдень +27...+32 °C;
  • у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +25...+27 °C.
Прогноз погоди в Україні на 9 червня
Погода в Україні у неділю, 9 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 9 червня

"Неділя в Україні буде з грозовими дощами на заході та сході. При грозах можливі град та шквали! На півдні, у центральних областях та більшості північних переважатиме суха погода", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на заході також можливі сильні пориви вітру.

Найпрохолодніше буде в західних областях, де вдень очікується +22...+27 °C, найспекотніше у східних — +26...+32 °C. Температура повітря в північних та центральних областях становитиме +25...+29 °C.

У Києві буде суха та сонячна погода, повітря прогріється до +25...+28 °C.

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на 9 червня
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Негода в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжує вирувати негода. Так, у Київській області з'явився смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. 

Крім того, нещодавно внаслідок сильної зливи частина Києва пішла під воду. Затопило трамвайні колії на Оболоні та вулицю Автозаводську.

Додамо, що потужна буря пройшлася й Буковиною. Так, у Чернівцях вітер повалив дерева на проїжджу частину та в житловому секторі. В області близько 16 тисяч мешканців залишились без світла.

Укргідрометцентр
погода
прогноз погоди
погода в Україні
Наталка Діденко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна