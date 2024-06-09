Погода в Украине в воскресенье, 9 июня — где обещают грозовые ливни и шквалы

Женщина идет по затопленной улице из-за сильного ливня. Фото: УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 9 июня, будет грозовой и жаркой. Сильные ливни ожидаются во Львовской, Волынской, Черновицкой, Винницкой, Харьковской, Донецкой и других областях. Солнце будет сильнее всего припекать на юге и юго-востоке, где температура воздуха может достигнуть +32 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 9 июня

"В западных, восточных, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", — прогнозируют синоптики.

Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с, на западе — юго-восточного, 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +11...+16 °C, днем +23...28 °C;

на юге и юго-востоке ночью +16...+21 °C, днем +27...+32 °C;

в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +25...+27 °C.

Погода в Украине в воскресенье, 9 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 9 июня

"Воскресенье в Украине будет с грозовыми дождями на западе и востоке. При грозах возможны град и шквалы! На юге, в центральных областях и большинстве северных будет преобладать сухая погода", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на западе также возможны сильные порывы ветра.

Прохладнее всего будет в западных областях, где днем ожидается +22...+27 °C, жарче всего в восточных — +26...+32 °C. Температура воздуха в северных и центральных областях составит +25...+29 °C.

В Киеве будет сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +25...+28 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Непогода в Украине

Напомним, что в Украине продолжает бурлить непогода. Так, в Киевской области появился смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом.

Кроме того, недавно в результате сильного ливня часть Киева ушла под воду. Затопило трамвайные пути на Оболони и Автозаводскую улицу.

Добавим, что мощная буря прошлась и на Буковине. Так, в Черновцах ветер свалил деревья на проезжую часть и в жилом секторе. В области около 16 тысяч жителей остались без света.