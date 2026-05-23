Погода в Україні на вихідних 23-24 травня: прогноз від Meteoprog

Дівчинка під зливою. Фото: УНІАН

Погода в Україні упродовж вихідних 23-24 травня буде контрастною. На заході пануватиме антициклон, у зв'язку з чим буде сухо, а температура повітря буде комфортною, на решту території країни через знижений атмосферний тиск та нестійку повітряну масу поширяться грозові зливи та спека.

Про це повідомляє синоптик Meteoprog Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

Погода 23-24 травня в Україні

На заході 23 травня завдяки антициклону буде стійка погода без опадів з північним вітром зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначок +8...+14 °C, вдень прогріється до +21...+26 °C, у Карпатах — +15...+20 °C.

На півночі вночі можливий дощ із грозою, вдень — без істотних опадів. Температура повітря вночі +11...+17 °С, а вдень очікується аж до +22...+27 °С.

Вночі в центральних та східних областях очікуються грозові дощі, які вдень поширяться на південні, зокрема Крим, та східні регіони, подекуди в супроводі граду та шквального вітру до 17-22 м/с. В Одеській та Миколаївській областях будуть сильні зливи. Температура повітря вночі становитиме +14...+20 °С, а вдень — +26...+32 °С.

Читайте також:

Мапа циклонів та антициклонів над Європою 23 травня. Фото: Meteoprog/Ігор Кібальчич

У неділю, 24 травня, на заході погода залишатиметься стійкою — опадів не очікується, лише на Волині та Поліссі можливі грозові дощі через атмосферний фронт. Оскільки антициклон пошириться на північ та центральну частину, там теж буде сухо. Вітер очікується змінних напрямків та північно-західний, швидкість якого буде не більш як 5-10 м/с. Вночі очікується +7...+13 °С, в центрі +11...+18 °С, а вдень +22...+28 °С.

Південні, а також Крим, східні області та Дніпровщину далі заливатиме дощами, подекуди зі шквалами до 15-20 м/с та градом. Температура повітря вночі очікується +12...+19 °С, а вдень прогріється до +22...+28 °С.

Новини.LIVE повідомляли, посилаючись на заяву заступника начальниці відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Івана Семиліта в етері День.LIVE, що грози та зливи припиняться наприкінці цього тижня.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли з посиланням на Meteoprog, що в другій половині травня кількість опадів поменшає.