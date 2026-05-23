Погода в Украине на выходных 23-24 мая: прогноз от Meteoprog

Девочка под ливнем. Фото: УНИАН

Погода в Украине на протяжении выходных 23-24 мая будет контрастной. На западе будет господствовать антициклон, в связи с чем будет сухо, а температура воздуха будет комфортной, на остальной территории страны из-за пониженного атмосферного давления и неустойчивой воздушной массы распространятся грозовые ливни и жара.

Об этом сообщает синоптик Meteoprog Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

Погода 23-24 мая в Украине

На западе 23 мая благодаря антициклону будет устойчивая погода без осадков с северным ветром со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до отметок +8...+14 °C, днем прогреется до +21...+26 °C, в Карпатах — +15...+20 °C.

На севере ночью возможен дождь с грозой, днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью +11...+17 °С, а днем ожидается до +22...+27 °С.

Ночью в центральных и восточных областях ожидаются грозовые дожди, которые днем распространятся на южные, в частности Крым, и восточные регионы, местами в сопровождении града и шквального ветра до 17-22 м/с. В Одесской и Николаевской областях будут сильные ливни. Температура воздуха ночью составит +14...+20 °С, а днем — +26...+32 °С.

Карта циклонов и антициклонов над Европой 23 мая. Фото: Meteoprog/Игорь Кибальчич

В воскресенье, 24 мая, на западе погода будет оставаться устойчивой — осадков не ожидается, только на Волыни и Полесье возможны грозовые дожди из-за атмосферного фронта. Поскольку антициклон распространится на север и центральную часть, там тоже будет сухо. Ветер ожидается переменных направлений и северо-западный, скорость которого будет не более 5-10 м/с. Ночью ожидается +7...+13 °С, в центре +11...+18 °С, а днем +22...+28 °С.

Южные, а также Крым, восточные области и Днепровскую область дальше будет заливать дождями, местами со шквалами до 15-20 м/с и градом. Температура воздуха ночью ожидается +12...+19 °С, а днем прогреется до +22...+28 °С.

Новини.LIVE сообщали, ссылаясь на заявление заместителя начальника отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Ивана Семилита в эфире День.LIVE, что грозы и ливни прекратятся в конце этой недели.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали со ссылкой на Meteoprog, что во второй половине мая количество осадков уменьшится.