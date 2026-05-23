Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Ливни с грозой и жара: синоптик об изменчивой погоде на выходных

Ливни с грозой и жара: синоптик об изменчивой погоде на выходных

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 02:21
Погода в Украине на выходных 23-24 мая: прогноз от Meteoprog
Девочка под ливнем. Фото: УНИАН

Погода в Украине на протяжении выходных 23-24 мая будет контрастной. На западе будет господствовать антициклон, в связи с чем будет сухо, а температура воздуха будет комфортной, на остальной территории страны из-за пониженного атмосферного давления и неустойчивой воздушной массы распространятся грозовые ливни и жара.

Об этом сообщает синоптик Meteoprog Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

Погода 23-24 мая в Украине

На западе 23 мая благодаря антициклону будет устойчивая погода без осадков с северным ветром со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до отметок +8...+14 °C, днем прогреется до +21...+26 °C, в Карпатах — +15...+20 °C.

На севере ночью возможен дождь с грозой, днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью +11...+17 °С, а днем ожидается до +22...+27 °С.

Ночью в центральных и восточных областях ожидаются грозовые дожди, которые днем распространятся на южные, в частности Крым, и восточные регионы, местами в сопровождении града и шквального ветра до 17-22 м/с. В Одесской и Николаевской областях будут сильные ливни. Температура воздуха ночью составит +14...+20 °С, а днем — +26...+32 °С.

Читайте также:
Мапа прогнозу погоди в Україні та світі на завтра 23 травня 2026 року від Meteoprog
Карта циклонов и антициклонов над Европой 23 мая. Фото: Meteoprog/Игорь Кибальчич

В воскресенье, 24 мая, на западе погода будет оставаться устойчивой — осадков не ожидается, только на Волыни и Полесье возможны грозовые дожди из-за атмосферного фронта. Поскольку антициклон распространится на север и центральную часть, там тоже будет сухо. Ветер ожидается переменных направлений и северо-западный, скорость которого будет не более 5-10 м/с. Ночью ожидается +7...+13 °С, в центре +11...+18 °С, а днем +22...+28 °С.

Южные, а также Крым, восточные области и Днепровскую область дальше будет заливать дождями, местами со шквалами до 15-20 м/с и градом. Температура воздуха ночью ожидается +12...+19 °С, а днем прогреется до +22...+28 °С.

Новини.LIVE сообщали, ссылаясь на заявление заместителя начальника отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Ивана Семилита в эфире День.LIVE, что грозы и ливни прекратятся в конце этой недели.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали со ссылкой на Meteoprog, что во второй половине мая количество осадков уменьшится.

Ваша пробная версия Premium закончилась

прогноз погоды погода в Украине штормовое предупреждение
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации