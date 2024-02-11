Погода в Україні у неділю, 11 лютого — де чекати туману та дощів зі снігом

Люди переходять дорогу під снігопадом та в тумані. Фото: УНІАН

Погода в Україні 11 лютого охопить більшість областей густим туманом, про що попереджають синоптики. Також в Київській, Житомирській, Хмельницькій та інших областях падатиме дощ, який на сході перетвориться на мокрий сніг. Температура повітря не перестає підвищуватися, вночі очікується до +6 °C, а вдень до +12 °C, однак на півдні буде ще тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 11 лютого

Синоптики прогнозують, що 11 лютого в Україні очікується незначний дощ, який вночі на півночі випаде зі снігом. На сході ж буде помірний мокрий сніг, а от на півдні та в центрі країни істотних опадів очікувати не варто.

Також в Укргідрометцентрі попереджають про туман, який вночі та зранку охопить більшість областей, а на півночі та сході дороги вкриє ожеледиця. Вітер південного та південно-східного напрямків зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +1...+6 °C, у Закарпатській області, півдні Одеської та в Криму +7...+9 °C, на сході та північному сході близько 0 °C;

вдень +7...+12 °C, на півночі та сході +3...+8 °C, на Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській області та в Криму +11...+16 °C;

у Києві вночі +1...+3 °C, вдень близько +5 °C.

Прогноз погоди в Україні 11 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають українців про густий туман з видимістю 200-500 м вночі та зранку 11 лютого, який огорне більшість областей. Оголошено I рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", — йдеться в прогнозі фахівців.

Прогноз небезпечної погоди в Україні 11 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 11 лютого

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, у неділю, 11 лютого, опади в більшості областей мають припинитися, а температура повітря відчутно підвищитися.

Так, сьогодні в Києві варто очікувати до +6 °C, а в понеділок, 12 лютого — до +12 °C. У столиці без опадів.

"Не перемерзайте, у понеділок погріємося)", — спрогнозувала Діденко.

Атмосферні фронти над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що в Києві та області з 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Так, відомо, в якому містечка регіону максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10.6 °C.

Також ми повідомляли, що Всесвітня метеорологічна організація при ООН підтвердила новий температурний рекорд і в Європі. Температуру повітря зафіксували на рівні +48,8 °C.