Погода в Украине в воскресенье, 11 февраля — где ждать тумана и дождей со снегом

Люди переходят дорогу под снегопадом и в тумане. Фото: УНИАН

Погода в Украине 11 февраля охватит большинство областей густым туманом, о чем предупреждают синоптики. Также в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и других областях будет идти дождь, который на востоке превратится в мокрый снег. Температура воздуха не перестает повышаться, ночью ожидается до +6 °C, а днем до +12 °C, однако на юге будет еще теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 февраля

Синоптики прогнозируют, что 11 февраля в Украине ожидается небольшой дождь, который ночью на севере выпадет со снегом. На востоке будет умеренный мокрый снег, а вот на юге и в центре страны существенных осадков ожидать не стоит.

Также в Укргидрометцентре предупреждают о тумане, который ночью и утром охватит большинство областей, а на севере и востоке дороги покроет гололедица. Ветер южного и юго-восточного направлений со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +1...+6 °C, в Закарпатской области, юге Одесской и Крыму +7...+9 °C, на востоке и северо-востоке около 0 °C;

днем +7...+12 °C, на севере и востоке +3...+8 °C, в Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму +11...+16 °C;

в Киеве ночью +1...+3 °C, днем около +5 °C.

Прогноз погоды в Украине 11 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают украинцев о густом тумане с видимостью 200-500 м ночью и утром 11 февраля, который окутает большинство областей. Объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", — говорится в прогнозе специалистов.

Прогноз погоды в Украине 11 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 11 февраля

По словам народного синоптика Наталки Диденко, в воскресенье, 11 февраля, осадки в большинстве областей должны прекратиться, а температура воздуха ощутимо повысится.

Так, сегодня в Киеве следует ожидать до +6 °C, а в понедельник, 12 февраля — до +12 °C. В столице без осадков.

"Не перемерзайте, в понедельник погреемся", — спрогнозировала Диденко.

Атмосферные фронты над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в Киеве и области с 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Так, известно, в каком городке региона максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10.6 °C.

Также мы сообщали, что Всемирная метеорологическая организация при ООН подтвердила новый температурный рекорд и в Европе. Температуру воздуха зафиксировали на уровне +48,8 °C.