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Які області України сьогодні накриє грозами й короткочасними дощами — прогноз синоптиків

15 травня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у середу, 15 травня — прогноз від синоптиків
Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в середу, 15 травня, буде мінливо хмарною. У південно-східній частині країни короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Про це 14 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі +4...+9 °С, а в західних і північних областях від +1 °С до +6 °С. На поверхні ґрунту очікуються заморозки. Удень +11...+16 °С, на Закарпатті +17...+21 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +1...+6 °С, а вдень +11...+16 °С. На поверхні ґрунту будуть заморозки. У Києві вночі буде +4...+6 °С, а вдень близько +15 °С. Буде мінлива хмарність, без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Які області України сьогодні накриють грози й короткочасні дощі — прогноз синоптиків - фото 2
Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Українського гідрометцентру

Унаслідок утримання рівнів води на високих позначках триватиме:

  • на Десні та її притоці річці Снов — затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий), Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);
  • на Верхньому Дніпрі (в межах країни) — затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

У пониззi Днiстра та на його рукавi Турунчук унаслiдок добiгання паводкової хвилi із зарубiжної дiлянки триватиме пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 метра над поточними рiвнями із затопленням понижених прирiчкових територiй та можливим початковим затопленням сiльськогосподарських угiдь низки прирiчкових сiл в Одеському районi Одеської областi (І рiвень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про пожежну небезпеку

Які області України сьогодні накриють грози й короткочасні дощі — прогноз синоптиків - фото 3
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

У більшості західних, центральних, східних областей, у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у середу, 15 травня, температура повітря вдень в Україні буде +13...+16 °С, а на Закарпатті +17...+20 °С.

Дощі, можливо, з грозами, пройдуть на півдні України, окрім Одещини, у східних областях, місцями в центрі та Карпатах. На решті території без опадів. 

На сході України та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 м/с. У більшості областей вітер буде помірним.

У Києві без істотних опадів. Вночі +4...+6 °С, удень близько +13...+14 °С.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну нарешті повернеться тепло. За її прогнозами, після 15 травня заморозків вже не буде.

Також ми писали про те, що в ніч із 10 на 11 травня в багатьох областях Україні спостерігали північне сяйво.

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