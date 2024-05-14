Погода 15 травня в Україні — прогноз від Наталі Діденко

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 15 травня, буде прохолодною. Українці ще трохи померзнуть, проте вже з четверга повітря почне прогріватись.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 15 травня

За її прогнозами, 15-го травня очікується в Україні вдень +13...+16 °С, на Закарпатті +17...+20 °С. Заморозків вже не передбачається.

З 16-го травня стовпчики термометрів поступово підніматимуться, і +18...+23 °С очікується до кінця тижня.

У середу дощі, можливо з грозами, пройдуть на півдні України (окрім Одещини), у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах. Проте на решті території опадів не передбачається.

Завтра на сході України та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 м/с. У більшості областей вітер буде помірним.

Погода в Києві 15 травня

У Києві 15-го травня також очікуються без істотних опадів. Вночі температура становитиме +4...+6 °С, вдень +13...+14 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

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