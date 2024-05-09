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Україну накрило холодне повітря з Арктики — у деяких регіонах до п'яти градусів морозу

9 травня 2024 05:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в четвер, 9 травня — де синоптики обіцяють заморозки, грози, дощі
Дівчина показує, що повітря холодне, йде пара з роту. Фото ілюстративне: Adobe Stock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у четвер, 9 травня, здивує більше, ніж напередодні: синоптики попереджають про сильні заморозки, – 3°C вночі. Холоднечу особливо відчуть жителі Чернігівської та Сумської областей. Вдень у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях стовпчик термометра покаже лише +10...+15°C. У Карпатах та Криму можливі короткочасні дощі. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 9 травня

Найтепліше буде у південній частині України та на Закарпатті, +15...+20°C. На Київщині — мінлива хмарність, без опадів, вітер холодний — 3-8 м/с. Вдень всього +10...+15°C. У Києві також пануватиме свіже повітря, +12...+14°C.

Якою буде погода в Україні сьогодні, 9 травня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 9 травня. Фото: Укргідрометцентр

Карта заморозків в Україні 9 травня 

Вночі 9-го травня прогнозують заморозки майже на всій територирії України. Виняток — південні регіони та Закарпаття. Подекуди до 5-ти градусів морозу. На дорогах можлива ожеледиця! 

Заморозки в Україні вночі 9 травня
Карта заморозків в Україні вночі, 9 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від синоптиків

За даними Укргідрометцентру, 9-11 травня в Україні, за винятком Волинської, Рівненської, Закарпатської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Харківської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта пожежної небезпеки від Укргідрометцентру на 9 травня
Попередження про пожежну небезпеку в Україні сьогодні, 9 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 9 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 9 травня в Україні без опадів, світитиме сонечко.

"Проте ясна погода вночі дозволить арктичній повітряній масі доїхати до України, вистудити повітря та навіть підстилаючу поверхню до заморозків. Лише південна частина, Закарпаття та прикарпатські області уникнуть заморозків", — попереджає народний синоптик. 

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 9 травня
Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 9 травня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, у Гідрометцентрі назвали регіони, які протягом тижня заллють зливи.

Раніше ми писали, якк безпечно керувати машиною під час зливи, в рекомендаціях всього дев'ять пунктів. 

Укргідрометцентр
Наталка Діденко
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погода в Україні
температура повітря
травень

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