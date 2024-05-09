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Украину накрыл холодный воздух из Арктики — в некоторых регионах до пяти градусов мороза

9 мая 2024 05:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в четверг, 9 мая, где синоптики обещают заморозки, грозы, дожди
Девушка показывает, что воздух холодный, идет пар изо рта. Фото иллюстративное: Adobe Stock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 9 мая, удивит больше, чем накануне: синоптики предупреждают о сильных заморозках, – 3°C ночью. Холод особенно ощутят жители Черниговской и Сумской областей. Днем в северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях столбик термометра покажет лишь +10...+15°C. В Карпатах и в Крыму возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 9 мая

Теплее всего будет в южной части Украины и на Закарпатье, +15...+20°C. В Киевской области — переменная облачность, без осадков, ветер холодный — 3-8 м/с. Днем всего +10...+15°C. В Киеве также будет преобладать свежий воздух, +12...+14°C.

Какая будет погода в Украине сегодня, 9 мая - Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине сегодня, 9 мая. Фото: Укргидрометцентр

Карта заморозков в Украине 9 мая

Ночью 9 мая прогнозируют заморозки почти на всей территории Украины. Исключение — южные регионы и Закарпатье. Кое-где до 5-ти градусов мороза. На дорогах возможна гололедица!

Заморозки в Украине ночью 9 мая
Карта заморозков в Украине ночью, 9 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от синоптиков

По данным Укргидрометцентра, 9-11 мая в Украине, за исключением Волынской, Ровенской, Закарпатской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Харьковской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта пожарной опасности от Укргидрометцентра на 9 мая
Предупреждение о пожарной опасности в Украине сегодня, 9 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 9 мая.

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 9 мая в Украине без осадков, солнечно.

"Однако ясная погода ночью позволит арктической воздушной массе добраться до Украины, остудить воздух и даже поверхность грунта до заморозков. Только южная часть, Закарпатье и Прикарпатье не окажутся в плену заморозков", — предупреждает народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 9 мая.
Прогноз погоды от Натальи Диденко сегодня, 9 мая. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, в Гидрометцентре назвали регионы, в которых на этой неделе возможны ливни.

Раньше мы писали, как безопасно управлять машиной во время ливня, в рекомендациях всего девять пунктов.

Укргидрометцентр
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май

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