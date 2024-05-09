Погода в Украине в четверг, 9 мая, где синоптики обещают заморозки, грозы, дожди

Украину накрыл холодный воздух из Арктики — в некоторых регионах до пяти градусов мороза
Погода в Украине в четверг, 9 мая, удивит больше, чем накануне: синоптики предупреждают о сильных заморозках, – 3°C ночью. Холод особенно ощутят жители Черниговской и Сумской областей. Днем в северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях столбик термометра покажет лишь +10...+15°C. В Карпатах и в Крыму возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 9 мая
Теплее всего будет в южной части Украины и на Закарпатье, +15...+20°C. В Киевской области — переменная облачность, без осадков, ветер холодный — 3-8 м/с. Днем всего +10...+15°C. В Киеве также будет преобладать свежий воздух, +12...+14°C.
Карта заморозков в Украине 9 мая
Ночью 9 мая прогнозируют заморозки почти на всей территории Украины. Исключение — южные регионы и Закарпатье. Кое-где до 5-ти градусов мороза. На дорогах возможна гололедица!
Предупреждение от синоптиков
По данным Укргидрометцентра, 9-11 мая в Украине, за исключением Волынской, Ровенской, Закарпатской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Харьковской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 9 мая.
По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 9 мая в Украине без осадков, солнечно.
"Однако ясная погода ночью позволит арктической воздушной массе добраться до Украины, остудить воздух и даже поверхность грунта до заморозков. Только южная часть, Закарпатье и Прикарпатье не окажутся в плену заморозков", — предупреждает народный синоптик.
Напомним, в Гидрометцентре назвали регионы, в которых на этой неделе возможны ливни.
Раньше мы писали, как безопасно управлять машиной во время ливня, в рекомендациях всего девять пунктов.
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