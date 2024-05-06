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В Укргідрометцентрі назвали регіони, які протягом тижня заллють зливи

6 травня 2024 21:08
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Укргідрометцентрі назвали регіони, які протягом тижня заллють зливи
Чоловік гуляє в зливу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Погода в Україні у вівторок, 7 травня, буде дощовою, місцями — з грозами. Температура подекуди підніметься до +26 °C. Короткочасні дощі з грозами очікуються  8 травня у Карпатах, на півдні та сході України. В інших регіонах, а також 9 травня, опадів не передбачається.

Про це повідомляють в Укргірометцентрі.

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Погода в Україні 7 травня

Прогноз погоди на 7 травня вказує на мінливу хмарність. Очікується, що у західних та північних регіонах, а також у центральних областях, Одеській, Миколаївській та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі, іноді з грозами. В інших регіонах опадів не передбачається.

Вітри будуть південно-західними, змінюючись на північні, зі швидкістю 7-12 м/с, а в Карпатах та на Лівобережжі вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах +9...+14 °C, вдень — +21...+26 °C. У західних та північних областях, а також на узбережжі морі, температура буде трохи нижчою — +17...+22 °C, а в Карпатах — +10...+15 °C.

Прогноз погоди в Україні на 7 травня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 7 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні протягом тижня

Вночі 8-9 травня очікується +1...+8 °C. Вдень температура становитиме +10...+17 °C, на півдні та в Закарпатті до +21 °С.

Проте 8 травня у більшості західних, північних областей та у Вінницькій області, а 9 травня по всій країні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, можливі заморозки на поверхні ґрунту 0...+5 °C. На північному сході 9 травня можливі заморозки у повітрі від 0...+3 °C.

10 травня опадів не очікується, за винятком західних областей, де вдень можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вночі на Закарпатті та у південній частині температура буде +5...+10 °С, вдень — +14...+20 °С. На іншій території вночі від +1...+6 °С, з можливими заморозками на поверхні ґрунту 0...+5 °С, вдень температура становитиме +10...+16 °С.

Нагадаємо, що народний синоптик Діденко попередила українців про похолодання 7 травня.

Також травень 2024 року розпочнеться з потужної магнітної бурі, яка вдарила ще наприкінці квітня. Також впродовж останнього місяця весни від нашого примхливого Сонця варто очікувати ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. А щоб ваше самопочуття та настрій не постраждали від космічної погоди, варто заздалегідь підготуватися до можливих сонячних спалахів. 

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