Прогноз погоди в Україні на завтра, 7 травня, від народного синоптика Наталки Діденко

Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 7 травня, буде свіжою. Повітряна маса із півночі зумовить зниження температури повітря у західних, північних областях та у Вінницькій. До того ж місцями очікуються опади.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 7 травня

За словами Діденко, у північних, західних та Вінницькій областях температура повітря знизиться до +16...+20 °С. На решті території України тепла погода ще затримається.

Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України, принесе дощі з грозами. Опади малоймовірні лише в Криму та Приазов'ї.

Найближчої доби південно-західний та західний вітер буде поривчастим, місцями із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Надалі повітря буде в Україні скрізь буде свіжим, вдень +14...+20 °С. В середині тижня можливі заморозки.

Прогноз погоди в Україні 7 травня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоди в Києві 7 травня

У столиці очікується періодично дощ з грозою. Температура повітря завтра знизиться і протягом дня становитиме +17...+19 °С. Західний вітер у Києві буде рвучким.

"Завтра бажано не забути парасолю, одягнутися відповідно прогнозу, а не вибігати з голими плечима та коліньми, тримати неподалік "корвалоли" та "каптопреси" (кому важливо), бо через зміну погоди може й мінятися артеріальний тиск, боліти голова тощо", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Діденко попередила, що після Великодня в деяких областях України будуть заморозки.

Також травень 2024 року розпочнеться з потужної магнітної бурі, яка вдарила ще наприкінці квітня. Також впродовж останнього місяця весни від нашого примхливого Сонця варто очікувати ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. А щоб ваше самопочуття та настрій не постраждали від космічної погоди, варто заздалегідь підготуватися до можливих сонячних спалахів.