Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня
В Україні в понеділок, 6 травня, очікується тепла погода, але в деяких областях пройдуть дощі. Вдень температура повітря підніметься до максимальної позначки +25 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 6 травня
За словами синоптика, завтра в Україні очікується тепла погода, а максимальна температура повітря протягом дня становитиме +20...+25 °C.
Однак також вдень в західних та північних областях пройдуть дощі, ймовірно, з грозами. А увечері очікується й на Вінниччині.
На решті території України — сході, півдні та більшості центру день пройде без опадів.
Вітер прогнозують помірний, часом рвучкий, південно-західного напрямку.
Погода в Україні 7-12 травня
З вівторка на півночі та заході України очікується зниження температури повітря.
За прогнозом синоптика, увесь наступний тиждень буде переважно свіжим, а в середині навіть ймовірні заморозки. Діденко зауважила, що в цю пору року заморозки — це нормальне явище.
Погода у Києві 6 травня
У столиці завтра передбачається теплий день, стовпчики термометрів будуть на рівні +22...+24 °C.
Місцями у Києві пройде короткочасний дощ, також можлива гроза.
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.
Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.
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