Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня arrow

Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

5 травня 2024 13:53
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні в понеділок, 6 травня, очікується тепла погода, але в деяких областях пройдуть дощі. Вдень температура повітря підніметься до максимальної позначки +25 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 6 травня

За словами синоптика, завтра в Україні очікується тепла погода, а максимальна температура повітря протягом дня становитиме +20...+25 °C.

Однак також вдень в західних та північних областях пройдуть дощі, ймовірно, з грозами. А увечері очікується й на Вінниччині.

На решті території України — сході, півдні та більшості центру день пройде без опадів.

Вітер прогнозують помірний, часом рвучкий, південно-західного напрямку.

Погода в Україні 7-12 травня

З вівторка на півночі та заході України очікується зниження температури повітря. 

За прогнозом синоптика, увесь наступний тиждень буде переважно свіжим, а в середині навіть ймовірні заморозки. Діденко зауважила, що в цю пору року заморозки — це нормальне явище.

Погода у Києві 6 травня

У столиці завтра передбачається теплий день, стовпчики термометрів будуть на рівні +22...+24 °C.

Місцями у Києві пройде короткочасний дощ, також можлива гроза.

null
Скриншот допису Діденко

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.

погода
весна
Наталка Діденко
синоптик
прогноз погоди
травень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити