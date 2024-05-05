Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні в понеділок, 6 травня, очікується тепла погода, але в деяких областях пройдуть дощі. Вдень температура повітря підніметься до максимальної позначки +25 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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За словами синоптика, завтра в Україні очікується тепла погода, а максимальна температура повітря протягом дня становитиме +20...+25 °C.

Однак також вдень в західних та північних областях пройдуть дощі, ймовірно, з грозами. А увечері очікується й на Вінниччині.

На решті території України — сході, півдні та більшості центру день пройде без опадів.

Вітер прогнозують помірний, часом рвучкий, південно-західного напрямку.

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З вівторка на півночі та заході України очікується зниження температури повітря.

За прогнозом синоптика, увесь наступний тиждень буде переважно свіжим, а в середині навіть ймовірні заморозки. Діденко зауважила, що в цю пору року заморозки — це нормальне явище.

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У столиці завтра передбачається теплий день, стовпчики термометрів будуть на рівні +22...+24 °C.

Місцями у Києві пройде короткочасний дощ, також можлива гроза.

Скриншот допису Діденко

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.