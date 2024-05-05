Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник 6 мая ожидается теплая погода, но в некоторых областях пройдут дожди. Днем температура воздуха поднимется до максимальной отметки +25 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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По словам синоптика, завтра в Украине ожидается теплая погода, а максимальная температура воздуха в течение дня будет +20...+25 °C.

Однако днем в западных и северных областях пройдут дожди, вероятно, с грозами. А вечером ожидается и на Винниччине.

На остальной территории Украины — на востоке, юге и большинстве центра день пройдет без осадков.

Ветер прогнозируют умеренным, порой порывистым, юго-западного направления.

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Со вторника на севере и западе Украины ожидается понижение температуры воздуха.

По прогнозу синоптика, вся следующая неделя будет преимущественно свежей, а в середине даже вероятны заморозки. Диденко отметила, что в это время года заморозки – это нормальное явление.

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В столице завтра ожидается теплый день, столбики термометров будут на уровне +22...+24 °C.

Местами в Киеве пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Скриншот сообщения Диденко

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.

Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.