Погода в Україні в суботу, 4 травня — прогноз від синоптиків

Дощова погода в Києві. Ілюстроване фото: УНІАН

В деяких областях України завтра, 4 травня, очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків. За прогнозами синоптиків, температура опуститься до -3°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 травня

У суботу, 4 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

У східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях ночі будуть прохолодними, з температурою +1...+6 °C. Проте на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -3 °C. Удень температура підніметься +11...+16 °C.

На решті території вночі температура буде трохи вищою — +4...+9 °C, на півдні та Закарпатті може досягти +13 °C. Удень очікуються +15...+20 °C, в західних областях стовпчики термометрів піднімуться +21...+26 °C.

Погода в Україні 4 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 4 травня

У суботу, 4 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +4...+9 °C, а вдень підніметься +15...+20 °C. У Києві очікується невелике зниження температури вночі +6...+8 °C, а вдень термометри покажуть +17...+19 °C.

Погода в Київській області 4 травня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми писали, що під час Великодніх свят та протягом наступного тижня на українців чекають заморозки. На вихідних уночі очікується мінусова температура, а синоптики оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що протягом тижня з 30 квітня по 3 травня в Україні буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.