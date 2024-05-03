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Идет сильное похолодание — в Укргидрометцентре рассказали, в каких областях снова ударят заморозки

3 мая 2024 21:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в субботу, 4 мая — прогноз от синоптиков
Дождливая погода в Киеве. Иллюстрированное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В некоторых областях Украины завтра, 4 мая, ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам. По прогнозам синоптиков температура опустится до -3 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 мая

В субботу, 4 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ночью будет прохладно, с температурой +1...+6 °C. Однако на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 °C. Днем температура поднимется до +11...+16 °C.

На остальной территории ночью температура будет несколько выше — +4...+9 °C, на юге и Закарпатье может достигнуть +13 °C. Днем ожидаются +15...+20 °C, в западных областях столбики термометров поднимутся +21...+26 °C.

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Погода в Украине 4 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 4 мая

В субботу, 4 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет +4...+9 °C, а днем поднимется +15...+20 °C. В Киеве ожидается небольшое понижение температуры ночью +6...+8 °C, а днем термометры покажут +17...+19 °C.

Идет сильное похолодание — в Укргидрометцентре рассказали в каких областях снова ударят заморозки - фото 2
Погода в Киевской области 4 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что во время Пасхальных праздников и в течение следующей недели украинцев ждут заморозки. На выходных ночью ожидается минусовая температура, а синоптики объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в течение недели с 30 апреля по 3 мая в Украине будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.

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