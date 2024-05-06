Прогноз погоды в Украине на завтра, 7 мая, от народного синоптика Наталки Диденко

Не забудьте зонтик — народный синоптик Диденко предупредила украинцев о похолодании
Погода в Украине завтра, 7 мая, будет свежей. Воздушная масса с севера приведет к снижению температуры воздуха в западных, северных областях и в Винницкой. К тому же местами ожидаются осадки.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 7 мая
По словам Диденко, в северных, западных и Винницкой областях температура воздуха снизится до +16...+20 °С. На остальной территории Украины теплая погода еще задержится.
Холодный атмосферный фронт, пересекающий территорию Украины, принесет дожди с грозами. Осадки маловероятны только в Крыму и в Приазовье.
В ближайшие сутки юго-западный и западный ветер будет порывистым, местами со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.
В дальнейшем воздух будет в Украине везде свежим, днем +14...+20 °С. В середине недели возможны заморозки.
Прогноз погоды в Киеве 7 мая
В столице ожидается дождь с грозой. Температура воздуха завтра снизится и в течение дня составит +17...+19°С. Западный ветер в Киеве будет порывистым.
"Завтра желательно не забыть зонт, одеться соответственно прогнозу, а не выбегать с голыми плечами и коленями, держать неподалеку "корвалолы" и "каптопрессы" (кому важно), потому что из-за изменения погоды может и меняться артериальное давление, болеть голова и т.д.", — добавила Диденко.
Напомним, Диденко предупредила, что после Пасхи в некоторых областях Украины будут заморозки.
Также май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.
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