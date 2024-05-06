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В Укргидрометцентре назвали регионы, которые в течение недели зальют ливни

6 мая 2024 21:08
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Бригадир София
редактор
В Укргидрометцентре назвали регионы, которые в течение недели зальют ливни
Мужчина гуляет в ливень. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Погода в Украине во вторник, 7 мая, будет дождливая, местами — с грозами. Температура иногда поднимется до +26 °C. Кратковременные дожди с грозами ожидаются 8 мая в Карпатах, на юге и востоке Украины. В других регионах, а также 9 мая, осадков не ожидается.

Об этом сообщают в Укргирометцентре.

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Погода в Украине 7 мая

Прогноз погоды на 7 мая отмечает переменную облачность. Ожидается, что в западных и северных регионах, а также центральных областях, Одесской, Николаевской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами. В других регионах осадков не ожидается.

Ветры будут юго-западными, сменяясь на северные, со скоростью 7-12 м/с, а в Карпатах и Левобережье днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14°C, днем +21...+26°C. В западных и северных областях, а также на побережье морей температура будет несколько ниже — +17…+22 °C, а в Карпатах — +10…+15 °C.

Прогноз погоды в Украине на 7 мая. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 7 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине в течение недели

Ночью 8-9 мая ожидается +1...+8°C. Днем температура составит +10...+17°C, на юге и Закарпатье до +21°С.

Однако 8 мая в большинстве западных, северных областей и Винницкой области, а 9 мая по всей стране, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья, возможны заморозки на поверхности почвы 0...+5 °C. На северо-востоке 9 мая возможны заморозки от 0...+3 °C.

10 мая осадков не ожидается, кроме западных областей, где днем возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ночью в Закарпатье и южной части температура будет +5...+10 °С, днем — +14...+20 °С. На другой территории ночью от +1...+6°С, с возможными заморозками на поверхности почвы 0...+5°С, днем температура составит +10...+16°С.

Напомним, что народный синоптик Диденко предупредила украинцев о похолодании 7 мая.

Также май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.

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