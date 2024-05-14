Погода 15 мая в Украине – прогноз от Натали Диденко

Когда в Украине станет теплее — народный синоптик Диденко рассказала, какой будет погода завтра
Погода в Украине завтра, 15 мая, будет прохладной. Украинцы еще немного померзнут, однако уже с четверга воздух начнет прогреваться.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 15 мая
По ее прогнозам, 15 мая ожидается в Украине днем +13...+16 °С, в Закарпатье +17...+20 °С. Заморозков уже не предвидится.
С 16 мая столбики термометров будут постепенно подниматься — +18...+23 °С ожидается до конца недели.
В среду дожди, возможно, с грозами, пройдут на юге Украины (кроме Одесской области), в восточных областях, местами в центре и в Карпатах. Однако на остальной территории осадков не предполагается.
Завтра на востоке Украины и Закарпатье порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. В большинстве областей ветер будет умеренным.
Погода в Киеве 15 мая
В Киеве 15 мая также ожидаются без существенных осадков. Ночью температура составит +4...+6 °С, днем +13...+14 °С.
Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.
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