Погода в Украине в среду, 15 мая — прогноз от синоптиков

Какие области Украины сегодня накроет грозами и кратковременными дождями — прогноз синоптиков
Погода в Украине в среду, 15 мая, будет переменно облачной. В юго-восточной части страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Об этом 14 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 15 мая
Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью +4...+9 °С, а в западных и северных областях от +1 °С до +6 °С. На поверхности почвы ожидаются заморозки. Днем +11...+16 °С, в Закарпатье +17...+21 °С.
В Киевской области температура ночью будет +1...+6 °С, а днем +11...+16 °С. На поверхности грунта будут заморозки. В Киеве ночью будет +4...+6 °С, а днем около +15 °С. Переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях
В результате удержания уровней воды на высоких отметках будет продолжаться:
- на Десне и ее притоке на реке Снов — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (I уровень опасности — желтый), Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый) ;
- на Верхнем Днепре (в пределах страны) — затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).
В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в результате достижения паводковой волны с зарубежного участка будет продолжаться повышение уровней воды на 0,1-0,5 метра над текущими уровнями с затоплением пониженных речных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий ряда речных сел в Одесском районе Одесской области (I уровень опасности — желтый).
В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).
Предупреждение о пожарной опасности
В большинстве западных, центральных, восточных областей, в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в среду, 15 мая, температура воздуха днем в Украине будет +13...+16 °С, а на Закарпатье +17...+20 °С.
Дожди, возможно, с грозами, пройдут на юге Украины, кроме Одесской области, в восточных областях, местами в центре и в Карпатах. На остальной территории без осадков.
На востоке Украины и Закарпатье порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. В большинстве областей ветер будет умеренным.
В Киеве без существенных осадков. Ночью +4...+6 °С, днем около +13...+14 °С.
Напомним, народный синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину наконец-то вернется тепло. По ее прогнозам, после 15 мая заморозков уже не будет.
Также мы писали о том, что в ночь с 10 на 11 мая во многих областях Украины наблюдали северное сияние.
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