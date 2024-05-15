Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Какие области Украины сегодня накроет грозами и кратковременными дождями — прогноз синоптиков arrow

Какие области Украины сегодня накроет грозами и кратковременными дождями — прогноз синоптиков

15 мая 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в среду, 15 мая — прогноз от синоптиков
Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Україна
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 15 мая, будет переменно облачной. В юго-восточной части страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом 14 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 15 мая

Какие области Украины сегодня накроют грозы и кратковременные дожди - прогноз синоптиков - фото 1
Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью +4...+9 °С, а в западных и северных областях от +1 °С до +6 °С. На поверхности почвы ожидаются заморозки. Днем +11...+16 °С, в Закарпатье +17...+21 °С.

В Киевской области температура ночью будет +1...+6 °С, а днем +11...+16 °С. На поверхности грунта будут заморозки. В Киеве ночью будет +4...+6 °С, а днем около +15 °С. Переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Какие области Украины сегодня накроют грозы и кратковременные дожди - прогноз синоптиков - фото 2
Карта "Небезопасные гидрологические явления в Украине" от Украинского гидрометцентра

В результате удержания уровней воды на высоких отметках будет продолжаться:

  • на Десне и ее притоке на реке Снов — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (I уровень опасности — желтый), Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый) ;
  • на Верхнем Днепре (в пределах страны) — затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в результате достижения паводковой волны с зарубежного участка будет продолжаться повышение уровней воды на 0,1-0,5 метра над текущими уровнями с затоплением пониженных речных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий ряда речных сел в Одесском районе Одесской области (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности

Какие области Украины сегодня накроют грозы и кратковременные дожди - прогноз синоптиков - фото 3
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В большинстве западных, центральных, восточных областей, в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в среду, 15 мая, температура воздуха днем в Украине будет +13...+16 °С, а на Закарпатье +17...+20 °С.

Дожди, возможно, с грозами, пройдут на юге Украины, кроме Одесской области, в восточных областях, местами в центре и в Карпатах. На остальной территории без осадков.

На востоке Украины и Закарпатье порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. В большинстве областей ветер будет умеренным.

В Киеве без существенных осадков. Ночью +4...+6 °С, днем около +13...+14 °С.

Напомним, народный синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину наконец-то вернется тепло. По ее прогнозам, после 15 мая заморозков уже не будет.

Также мы писали о том, что в ночь с 10 на 11 мая во многих областях Украины наблюдали северное сияние.

погода
Укргидрометцентр
пожарная опасность
весна
прогнозы
Наталка Диденко
дождь
прогноз погоды
осадки
погода в Украине
ветер
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников