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Ідеальна погода на вихідні — в Укргідрометцентрі назвали області, де потеплішає до +20°С

1 березня 2024 18:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на вихідні, 2-3 березня
Жінка робить селфі на майдані Незалежності в Києві в теплий день березня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цими вихідними, протягом 2-3 березня, по всій території України погода буде переважно без опадів. В окремих регіонах початок весни принесе тепле повітря, внаслідок чого стовпчики термометрів сягнуть відмітки до майже +20 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні на вихідні, 2-3 березня

За повідомленням синоптиків, протягом найближчих трьох діб по всій території України переважно без опадів, але вдень у неділю, 3 березня, в західних регіонах місцями очікуються короткочасні невеликі дощі.

Прогноз погоди по Україні 2 березня

Ідеальна погода на вихідні — в Укргідрометцентрі назвали області, де потеплішає до +20°С
Прогноз погоди по Україні 2 березня. Джерело: Укргідрометцентр

У суботу, 2 березня, очікується південно-східний вітер з переходом у східний, швидкість — 5-10 м/с.

Температура повітря на заході вночі +1...+7 °С тепла, вдень +10...+16 °С. Водночас на решті території країни вночі від +2...-3 °С морозу, вдень +5...+11 °С тепла.

Прогноз погоди по Україні 3 березня

Ідеальна погода на вихідні — в Укргідрометцентрі назвали області, де потеплішає до +20°С
Прогноз погоди по Україні 3 березня. Джерело: Укргідрометцентр

В неділю, 3 березня, у східних регіонах подекуди пориви східного вітру сягнуть 15-18 м/с. На решті території — 3-10 м/с. Температура повітря +7...+9 °С в день, вночі — +1...-1 °С, в західних регіонах в день повітря прогріється до +9...+14 °С. 

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що з початком березня в низці областей існуватиме небезпека підтоплень. Водночас народний синоптик Наталка Діденко заявила, що погода завтра, 2 березня, залишатиметься сонячною і без опадів. 

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