Погода в Україні на вихідні 2-3 березня — прогноз Наталії Діденко

Люди гуляють містом у сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у су боту, 2 березня, буде сонячною, без опадів. Невеликий дощ можливий лише в Карпатах. Водночас українців попереджають про сильний вітер, який досягне поривів 15-20 м/с.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко у п'ятницю, 1 березня.

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Діденко розповіла, що завтра, 2 березня, температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +7... +12 °C, на заході буде дещо тепліше — +12... +16 °C.

Опадів в Україні не передбачається, лише у Карпатах можливий невеликий дощ.

Вже 3 березня трохи похолодає. За прогнозами синоптика, вдень очікується +4... +9 °C, на заході до +7... +13 °C. Дощі ймовірні у західних областях, на решті території України в неділю — без опадів.

"Вітер в Україні вихідними буде із південного сходу, в східних областях можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду", — попередила Діденко.

Погода в Києві на 2-3 березня

У Києві в суботу та неділю переважатиме суха та комфортна погода. Завтра, 2 березня, у столиці очікується вдень близько +9 °C, а у неділю вже похолоднішає. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5... +6 °C.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скрин шот

Нагадаємо, що в Київській області 1-5 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління в регіоні очікується підняття рівня води.

Також ми повідомляли, що в Київській області за лютий вдалося зафіксувати кілька температурних рекордів. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч був доволі теплий останній місяць зими.