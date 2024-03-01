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Вітер, дощ і потепління — народна синоптикиня Діденко шокувала погодою на вихідні

1 березня 2024 13:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на вихідні 2-3 березня — прогноз Наталії Діденко
Люди гуляють містом у сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у су боту, 2 березня, буде сонячною, без опадів. Невеликий дощ можливий  лише в Карпатах. Водночас українців попереджають про сильний вітер, який досягне поривів 15-20 м/с.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко у п'ятницю, 1 березня.

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Погода в Україні на вихідні 2-3 березня

Діденко розповіла, що завтра, 2 березня, температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +7... +12 °C, на заході буде дещо тепліше — +12... +16 °C. 

Опадів в Україні не передбачається, лише у Карпатах можливий невеликий дощ. 

Вже 3 березня трохи похолодає. За прогнозами синоптика, вдень очікується +4... +9 °C, на заході до +7... +13 °C. Дощі ймовірні у західних областях, на решті території України в неділю — без опадів.

"Вітер в Україні вихідними буде із південного сходу, в східних областях можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду", — попередила Діденко. 

Погода в Києві на 2-3 березня

У Києві в суботу та неділю переважатиме суха та комфортна погода. Завтра, 2 березня, у столиці очікується вдень близько +9 °C, а у неділю вже похолоднішає. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5... +6 °C. 

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Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скрин шот 

Нагадаємо, що в Київській області 1-5 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління в регіоні очікується підняття рівня води.

Також ми повідомляли, що в Київській області за лютий вдалося зафіксувати кілька температурних рекордів. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч був доволі теплий останній місяць зими. 

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березень

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