Погода в Украине на выходные 2-3 марта — прогноз Натальи Диденко.

Люди гуляют по городу в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 2 марта, будет солнечной, без осадков. Возможен дождь только в Карпатах. В то же время украинцев предупреждают о сильном ветре, который достигнет порывов 15-20 м/с.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в пятницу, 1 марта.

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Погода в Украине на выходные 2-3 марта

Диденко рассказала, что завтра, 2 марта, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +7...+12 °C, на западе будет несколько теплее +12...+16°C.

Осадков в Украине не предвидится, только в Карпатах возможен небольшой дождь.

Уже 3 марта немного похолодает. По прогнозам синоптика, днем ожидается +4... +9 °C, на западе до +7... +13 °C. Дожди возможны в западных областях, на остальной территории Украины в воскресенье — без осадков.

"Ветер в Украине выходными будет с юго-востока, в восточных областях возможны сильные порывы до 15-20 метров в секунду", — предупредила Диденко.

Погода в Киеве на 2-3 марта

В Киеве в субботу и воскресенье будет преобладать сухая погода. Завтра, 2 марта, в столице ожидается днем около +9 °C, а в воскресенье похолодает. Столбики термометров будут колебаться в пределах +5...+6 °C.

Сообщения Наталии Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что в Киевской области 1-5 марта синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.

Также мы сообщали, что в Киевской области за февраль удалось зафиксировать несколько температурных рекордов. В результате, как оказалось, в этом году был довольно теплый последний месяц зимы.