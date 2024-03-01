Погода в Украине на выходные, 2-3 марта

Женщина делает селфи на площади Независимости в Киеве в теплый день марта. Фото: Новини.LIVE

В эти выходные, в течение 2-3 марта, по всей территории Украины погода будет преимущественно без осадков. В отдельных регионах начало весны принесет теплый воздух, в результате чего столбики термометров достигнут отметки почти до +20 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине на выходные, 2-3 марта

По сообщению синоптиков, в ближайшие три дня по всей территории Украины преимущественно без осадков, но днем в воскресенье, 3 марта, в западных регионах местами ожидаются кратковременные небольшие дожди.

Прогноз погоды по Украине 2 марта

Прогноз погоды по Украине 2 марта. Источник: Укргидрометцентр

В субботу, 2 марта, ожидается юго-восточный ветер с переходом в восточный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха на западе ночью +1...+7 °С тепла, днем +10...+16 °С. В то же время на остальной территории страны ночью от +2...-3 °С мороза, днем +5...+11 °С тепла.

Прогноз погоды по Украине 3 марта

Прогноз погоды по Украине 3 марта. Источник: Укргидрометцентр

В воскресенье, 3 марта, в восточных регионах местами порывы восточного ветра составят 15-18 м/с. На остальной территории — 3-10 м/с. Температура воздуха +7...+9 °С в день, ночью +1...-1 °С, в западных регионах в день воздух прогреется до +9...+14 °С.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что с началом марта в ряде областей будет существовать опасность подтоплений. В то же время народный синоптик Наталья Диденко заявила, что погода завтра, 2 марта, будет оставаться солнечной и без осадков.