Карпати засипало снігом — туристів попереджають про небезпеку

Туристи в Карпатах під час заметілі. Фото: скриншот з відео

У Карпатах насипало понад півтора метра снігу. Температура повітря в горах може коливатися в межах -13...-20 °C.

Про це повідомляють відпочиваючі та синоптики Укргідрометцентру.

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Туристи, які саме у цей час перебувають на відпочинку в українських Карпатах, а також місцеві пабліки опублікували відео, де Карпати повністю замело снігом.

На відео видно, як туристи підняли на високогір'я і через сильний вітер зі снігом просто не можуть встояти на ногах. Відпочиваючі також кажуть, що середня висота снігу у гірській зоні Карпат сягає 154 см.

Напередодні синоптики повідомляли, що в Україні сьогодні до -20°C, подекуди сильний сніг та хуртовини.

Попередження від синоптиків

Синоптики Укргідрометцентру попереджали про сніголавинну небезпеку III рівня упродовж 8-9 січня на високогір'ї Івано-Франківської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться у повідомленні.

Сніголавинна небезпека 8-9 січня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, помірна сніголавинна небезпека II рівня упродовж 8-9 січня передбачається на високогір'ї Закарпатської області.

Нагадаємо, станом на ранок 8 січня у Львові та області спостерігається значне ускладнення руху на деяких ділянках. Це відбувається через негоду, зокрема, ожеледицю.