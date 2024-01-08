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Сніг, дощ та ожеледь — синоптики оголосили прогноз на сьогодні

8 січня 2024 06:05
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 8 січня
Люди на вулиці у холодну пору. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні, 8 січня, буде з дощами та снігом. У Волинській та Рівненській областях місцями мокрий сніг. На решті території складні погодні умови.

Про це пише Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 січня

В Україні 8 січня очікується у південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, місцями значні опади. Також синоптики попереджають про ожеледь.

"8 січня у південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині вдень пориви вітру 15-20 м/с; у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах України ожеледиця", — йдеться у повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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Мапа небезпечних регіонів в Україні 8 січня

Температура повітря 8 січня

  • температура вночі -11...-16 °C
  • в Чернігівській та Сумській областях вночі -15...-20 °C.
  • вдень -10...-15 °C.
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Температура повітря в Україні 8 січня

"Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, північних та південних областей місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні пориви південно-східного вітру, однак опади не передбачаються.

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