Сніг, дощ та ожеледь — синоптики оголосили прогноз на сьогодні
Погода в Україні, 8 січня, буде з дощами та снігом. У Волинській та Рівненській областях місцями мокрий сніг. На решті території складні погодні умови.
Про це пише Укргідрометцентр.
Погода в Україні 8 січня
В Україні 8 січня очікується у південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, місцями значні опади. Також синоптики попереджають про ожеледь.
"8 січня у південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині вдень пориви вітру 15-20 м/с; у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах України ожеледиця", — йдеться у повідомленні.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Температура повітря 8 січня
- температура вночі -11...-16 °C
- в Чернігівській та Сумській областях вночі -15...-20 °C.
- вдень -10...-15 °C.
"Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, північних та південних областей місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні пориви південно-східного вітру, однак опади не передбачаються.
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