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Снег, дождь и гололед — синоптики объявили прогноз на сегодня

8 января 2024 06:05
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 8 января
Люди на улице в холодное время. Фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине 8 января будет с дождями и снегом. В Волынской и Ровенской областях местами мокрый снег. На остальной территории сложные погодные условия.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 января

В Украине 8 января ожидается в южной части умеренный дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки. Также синоптики предупреждают об гололеде.

"8 января в южных областях гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области днем порывы ветра 15-20 м/с; в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах Украины гололедица", — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Карта опасных регионов в Украине 8 января

Температура воздуха 8 января

  • температура ночью -11...-16 °C
  • в Черниговской и Сумской областях ночью -15...-20°C.
  • днем -10...-15 °C.
Возможно, это изображение карта и текст
Температура воздуха в Украине 8 января

"Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, северных и южных областей местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 6 января, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные порывы юго-восточного ветра, однако осадки не предполагаются.

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