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У деяких містах України через негоду почалися складнощі з роботою громадського транспорту

7 січня 2024 23:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У деяких містах України через негоду почалися складнощі з роботою громадського транспорту
Люди чекають на трамвай під час заметілі. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У деяких містах України почалися складнощі з роботою громадського транспорту. Причиною цьому стала негода, що прийшла до регіонів 7 січня.

Про це повідомляє Ми Україна.

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Відомо, що у Дніпрі через крижаний дощ та збільшення кількості ДТП громадський транспорт тепер працюватиме зі змінами — трамваї можуть затримуватись, збільшилися інтервали між автобусами, а тролейбуси значно відхиляються від звичного розкладу.

А от у Запоріжжі рух тролейбусів зупинився зовсім. Відзавтра його можуть відновити, проте це залежатиме від погодних умов.

Крім того, українських водіїв закликали не виїздити на дороги без нагальної потреби та користуватись спеціальними техзасобами для кермування під час ожеледиці.

Нагадаємо, що в Україні з 7 по 9 січня будуть складні погодні умови. Синоптики прогнозують різке зниження температури повітря до -19...-25 °C та сильні снігопади у всіх регіонах, через що ситуація на дорогах буде ускладненою.

Також ми писали, що впродовж наступних днів, з 7 по 9 січня, в Одесі та області очікується значне погіршення погодних умов: вітер та хуртовини. Через негоду одеські школярі можуть перейти на дистанційне навчання. 

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